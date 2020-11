In Call of Duty: Mobile ist seit heute, am 6. November, eine neue Stufe an seltenen Waffen eingeführt worden: mythisch. Die erste Waffe dieses Tiers ist die „Fennec – Aufgestiegen“ (engl.: „Ascended“). Die ist zwar stark, aber stört die Spieler mit ihrem hohen Preis.

Was ist das für eine Waffe? Die Fennec – Aufgestiegen ist die erste mythische Waffe in Call of Duty: Mobile. Der Skin kommt mit besonderen Aufsätzen und Effekten, ähnlich wie bereits legendäre Waffen.

Der Clou an mythischen Waffen ist jedoch, dass sie weiter aufgewertet werden können. Dabei schaltet ihr verschiedene Effekte wie Kill-Animationen oder weitere Setups frei. Die Aufsätze passen dabei thematisch zum Skin der Waffe. Effekte können im Gunsmith-Feature angepasst werden.

Die Fennec – Aufgestiegen könnt ihr euch bereits jetzt im neuen Arsenal ansehen, auch wenn ihr sie nicht besitzt.

Wie gut ist sie? Von der Leistung her ist die Fennec offenbar richtig stark und kann sich leicht mit den besten Waffen in CoD Mobile messen. Sie ist die erste Primärwaffe, mit der ihr Akimbo nutzen könnt, also zwei Waffen gleichzeitig tragen.

Das macht sie besonders im Nahkampf stark. Da es sich um eine Maschinenpistole handelt, seid ihr mit der Fennec auch flott unterwegs und könnt ideal im „Run&Gun“-Stil spielen. Wenn ihr die Experten-Technik der 6-Finger-Klaue beherrscht, dürftet ihr ein wahrer Alptraum für die Gegner sein.

Der Experte iFerg hat die Waffe bereits gekauft und voll aufgewertet. Im Video zeigt er, wie stark sie ist:

Die Fennec ist nur legendär – Außer, ihr zahlt

Was kostet die Fennec? Um den neuen Skin zu bekommen, müsst ihr sie erst einmal beim Lucky Draw bekommen. Die Chance, die Fennec sofort zu erhalten, liegt bei gerade einmal 0,08%.

Angenommen, ihr müsst den gesamten Draw bezahlen und vorher alle anderen Gegenstände erhalten, kostet euch das 14.730 CoD-Points. Umgerechnet sind das beim Kauf vom größten Paket mit 8000 Punkten knapp 220 €, die ihr dafür zahlen müsstet (pro Paket jeweils 109,99 €).

Das ist allerdings noch nicht alles. Wenn ihr die Fennec für diesen Preis erstanden habt, besitzt ihr lediglich die Grund-Version. Die Upgrades der bis zu 8 Stufen der Waffe benötigen eine neue Währung, die ihr erst kaufen könnt, wenn ihr den mythischen Skin besitzt.

Hier ist es dann zum größten Teil zufällig, wie viel Geld ihr noch einmal in die Aufwertung stecken müsst, denn die Anzahl der erhaltenen Aufwertungs-Scheine wird durch eine Lotterie bestimmt.

Für die Aufwertung müsst ihr eine weitere Lotterie spielen.

Darum ist das so ärgerlich: Den Akimbo-Perk erhaltet ihr zwar schon mit der Grund-Version, aber wenn ihr das volle Potential der Fennec ausschöpfen möchtet, müsst ihr sie voll aufwerten. Die Reaktionen darauf sind dementsprechend negativ.

In einem größeren Thread auf reddit etwa beschweren sich die Spieler darüber, dass der Preis schlicht zu teuer sei. Die Waffe sei zwar wirklich gut, aber sie finden es nicht fair, dass sie etwas Unfertiges kaufen und das erst mit Geld ausbauen sollen:

Es gibt keine Möglichkeit, diese Level über Grind freizuschalten? Spart euch das Geld, Leute. Das ist es nicht wert.

Solange die Fennec nicht mit den entsprechenden Upgrades ausgerüstet ist, sei sie nicht viel besser als eine reguläre, legendäre Waffe. Für viele Spieler ist das ein Grund, ihre Frustration auszudrücken.

Aktuell gibt es noch keine Reaktion der Entwickler auf die Kritik. Viele Spieler sind sich aber einig, dass hier etwas geändert werden muss.

Mit etwas Pech geht es der Fennec sogar direkt an den Kragen. Das ist mit einer anderen, neuen Waffe passiert: Die NA-45 wurde direkt nach ihrem Release gesperrt, zumindest für Turniere.