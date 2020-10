Call of Duty: Mobile hat in Season 11 eine neue Waffe bekommen, das Scharfschützengewehr NA-45. Das hat schon für fluchende Spieler gesorgt, denn es hat eine unfaire Mechanik, die an „Noob-Taktiken“ von früher erinnert. Jetzt ist die Knarre gebannt, zumindest für Profis.

Was ist das für eine Waffe? Die NA-45 ist seit dem Halloween-Event in CoD Mobile im Spiel. Es handelt sich dabei um ein Scharfschützengewehr, das eine große Besonderheit hat.

Zwar ist die Waffe schwächer als die meisten Sniper, was Schaden pro Schuss betrifft, dafür hat sie explodierende Munition. Die NA-45 hat lediglich zwei Kugeln im Magazin: Die erste setzt eine Sprengladung, die zweite detoniert sie.

Diese beiden Kugeln können in schneller Folge abgefeuert werden. Obwohl die NA-45 (noch) nicht zu den besten Waffen in CoD Mobile zählt, ist sie dadurch enorm stark. Die Explosion kann Feinde überraschen und sofort töten. Im Trailer zur Waffe seht ihr, wie sie funktioniert:

Wie bekomme ich diese Waffe? Wer das neue Scharfschützengewehr haben möchte und dafür nicht zahlen will, muss eine Reihe von Herausforderungen abschließen:

10 Kills mit dem „Agil“-Perk

5 Kills mit einem Scharfschützengewehr

die „Long Shot“-Medaille 5-Mal erhalten

15 Kills mit einem Scharfschützengewehr mit zwei Aufsätzen

20 Kills mit einem Scharfschützengewehr mit fünf Aufsätzen

20 Kills mit der Outlaw mit einem Laser-Aufsatz

20 Kills mit der Outlaw mit einem Visier-Aufsatz

20 Kills mit der Outlaw mit vier Aufsätzen

Die Herausforderungen geben zudem noch massenhaft XP für den neuen Battle Pass. Wer die Zeit nicht investieren will, aber einiges an Kohle übrig hat, der kann sich die NA-45 mit etwas Glück gleich mit dem „Lykanthrop“-Skin in der neuen Lotterie holen.

Der Lykanthrop kommt mit schickem Aussehen und starken Aufsätzen. Im neuen Arsenal könnt ihr euch den legendären Skin ansehen.

NA-45 zu unfair – In den Championships gebannt

Darum ist die Waffe unfair: Der Einsatz der Waffe erinnert an das „noobtuben“, eine Technik, die schon seit den frühen Shooter-Tagen verpönt ist. Dabei zielen Spieler mit Raketen- oder Granatwerfern grob auf den Boden vor einem Spieler und töten ihn, ohne ihn wirklich treffen zu müssen.

Bei der NA-45 ist der gleiche Trend aufgetaucht. Spieler zielen nicht mehr ordentlich, wie für Sniper üblich, sondern gehen nur schnell ins Visier („quickscope“), setzen beide Schüsse auf den Boden und töten einen Spieler, ohne dass dieser sich großartig wehren kann.

Fürs „noobtuben“ sind eigentlich Raketenwerfer bekannt, jetzt wohl auch die NA-45.

Da die Schüsse schnell nacheinander kommen können und erst danach nachgeladen wird, gibt es kaum Möglichkeiten, das zu verhindern. Viele Spieler haben Schwierigkeiten, damit umzugehen und wissen nicht so recht, was sie dagegen tun können.

Kann ich sie spielen? Die Waffe wurde deswegen für die Championships von CoD Mobile gebannt, zumindest vorerst. Offenbar ist das Problem mit der NA-45 also größer als gedacht. In regulären Spielen könnt ihr sie aber noch einsetzen.

Wenn ihr in Season 11 ein wenig XP farmen oder in den Rängen aufsteigen wollt, könnte euch die NA-45 dabei helfen – oder im Weg stehen, denn ihr könnt natürlich auch auf sie treffen. In unserem Special lest ihr, was sich mit Season 11 noch ändert und was sich im Spiel seit Release getan hat.