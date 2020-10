In Call of Duty: Mobile ist jetzt die gruselige Jahreszeit gestartet! Die Entwickler haben ein riesiges Halloween-Update veröffentlicht, welches zahlreiche Neuerungen an Waffen, Maps und Modi mit sich bringt.

Das ist neu: Erst letzte Woche startete Season 11 in CoD Mobile und brachte das größte Content-Update überhaupt. Nun, nur eine Woche später, geht es weiter. Die Halloween-Änderungen bleiben bis zum 1. November aktiv.

Das Update ist zwar nicht ganz so groß, wie zum Start der Season, doch beinhaltet vor allem gruselige Dinge, die perfekt zu Halloween passen.

Das ändert sich zu Halloween in CoD Mobile

Diese Modi und Playlists sind neu: Hier hat sich eine Menge verändert und es gibt Playlists, die sich Halloween anpassen.

Zunächst beziehen sich diese Änderungen auf den Multiplayer von CoD Mobile und nicht auf das Battle Royale. Doch dort soll es in den nächsten Tagen ebenfalls Änderungen geben.

So gibt es nun die Playlist „Kürbis bestätigt“. Dort könnt ihr auf mehreren Maps den Modus „Abschuss bestätigt“ spielen, doch mit einer kleinen Anpassung. Die Erkennungsmarken, die ihr von eliminierten Gegnern aufsammelt, sind hier Kürbisse.

Das hat zwar keine wirklichen Auswirkungen auf das Spielgeschehen, doch ist wohl eine lustige Anpassung in diesem Modus.

Eine weitere Playlist, die zurückkehrt, ist „Attack of the Undead“. Die Regeln hier sind ähnlich wie im Modus „Infiziert“ bei Modern Warfare. Es gibt ein Spieler, der ein Zombie ist und alle anderen Mitspieler infizieren muss. Beim ersten Versuch kann er noch eine Schusswaffe nutzen, doch danach gibt es nur Nahkampfwaffen. Wenn alle Spieler infiziert sind oder die Überlebenden eine Zeit überbrückt haben, endet die Runde.

Neue Belohnungen: Neben dieser Playlist gibt es auch ein Event mit dem Namen „Kürbis bestätigt“. Es gibt insgesamt 9 Aufgaben, die ihr löst, indem ihr Kürbisse, also die Erkennungsmarken, auf verschiedenen Maps einsammelt.

Als Belohnung für den Abschluss dieser Aufgaben gibt es:

Epischer Talisman „Kürbislächeln“

Seltene Waffe DL Q33 „Jack O’Lantern“

Seltene Waffe MSMC „Jack O’Lantern“

Seltener Sticker „Deadlocks“

Diese Maps kommen zu CoD Mobile: Zunächst gibt es einen Rückkehrer vom letzten Halloween-Event in CoD Mobile. Die Map „Halloween-Standoff“ ist wieder spielbar. Darauf könnt ihr verschiedenste Multiplayer-Modi spielen.

Auf der Map ist dann alles gruselig geschmückt und erinnert an Halloween. Die Playlist „Halloween Standoff“ kehrt mit der Map übrigens ebenfalls zurück. Dort wartet viel Gameplay auf der Halloween-Map auf euch.

Neben Halloween Standoff gibt es nun auch erstmalig die Map King verfügbar. Die kennt man bereits aus Modern Warfare und genau wie im Konsolen-Spiel, könnt ihr auch in CoD Mobile dort 1-gegen-1 im Gunfight austragen. Für größere Modi ist diese Map nicht ausgelegt. Passend zum Release gibt es auch eine 24/7-Playlist für King.

Diese Waffe ist neu: Hier gibt es einen echten Kracher! Das NA-45 Scharfschützengewehr kommt zu CoD Mobile. Mit dieser Waffe schießt ihr explosive Munition.

Jeder Zweite Schuss ist explosiv und kann gleich mehrere Gegner auf einmal ausschalten, wenn diese nebeneinander stehen.

Im Gegenzug ist der „normale“ Schuss der Waffe nicht ganz so stark. Wenn ihr allerdings einen Kopftreffer landet, dann tötet die Waffe ebenfalls direkt. Es wird sich zeigen, ob sie mit dieser Kombination zu den besten Waffen in CoD Mobile gehören wird.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Die Waffe bekommt ihr durch die saisonale Herausforderung „Elite Marksman“. Alternativ könnt ihr sie durch die neuste Ziehung erhalten. Sie trägt den Namen „Dornenrose“.

Es ist also eine Menge los in Call of Duty: Mobile! Wenn ihr loslegen wollt, dann solltet ihr diese Einstellungen nutzen:

5 Einstellungen, die ihr in CoD Mobile unbedingt aktivieren müsst