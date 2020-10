5 Einstellungen, die ihr in CoD Mobile unbedingt aktivieren müsst

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die Einstellung hängt auch davon ab, mit wie vielen Fingern ihr spielt. Beachtet deswegen als Faustregel: Ihr solltet in der Lage sein, mit einem Swipe eine Drehung von 180° zu schaffen. Der YouTuber ExotikkGaming erklärt das in seinem Video genauer:

Grundsätzlich gilt aber, dass ihr diese Einstellungen laufend an euer Spielgefühl anpassen solltet. Wenn euch die Kamera-Bewegung zu langsam oder zu schnell vorkommt, passt die Optionen um einige Punkte nach oben oder unten an.

Woher kommen die Einstellungen? Einige dieser Einstellungen nutzt selbst einer der besten Spieler in CoD Mobile, iFerg. In seinem Video auf YouTube geht er etwas genauer darauf ein.

Wo finde ich die Einstellungen? Im Hauptmenü findet ihr mittig rechts am oberen Bildschirmrand ein Zahnrad-Symbol. Tippt es an und navigiert zu den entsprechenden Optionen.

Was sind das für Einstellungen? Die Settings zielen darauf ab, euer Erlebnis in CoD Mobile noch besser zu machen, ohne auf externe Eingabegeräte wie PS4- oder Xbox-One-Controller angewiesen zu sein.

Call of Duty: Mobile ist seit seinem Release letztes Jahr einer der besten Mobile-Shooter. Das Gameplay ist einer der Gründe, warum Spieler es so feiern. Mit ein paar Einstellungen spielt sich das mobile CoD aber noch besser. MeinMMO verrät sie euch.

