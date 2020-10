Call of Duty: Mobile bietet dutzende Waffen zur Auswahl – So viele, dass die Übersicht schnell verloren geht. MeinMMO hat sich die besten Waffen angeschaut, die ihr in der aktuellen Season 11 spielen könnt und sie für euch im Detail aufgelistet.

Was sind das für Waffen? Wir haben uns für die Liste die besten Waffen jeder Kategorie angesehen, die ihr in Season 11 von CoD Mobile benutzen könnt. Für einige Gattungen findet ihr dabei mehrere Waffen, die entweder jeweils eine andere Stärke haben, oder die fast gleichstark sind.

Die meisten Waffen gelten dabei für den Multiplayer von CoD Mobile. Am Ende der Liste findet ihr noch einen Tipp für das Battle Royale.

So haben wir ausgewählt: Die Liste entstand aufgrund von Eindrücken verschiedener Experten wie iFerg, einem der besten CoD-Mobile-Spieler der Welt. Es flossen außerdem Änderungen an der Balance mit dem neusten Update mit ein.

Die besten Sturmgewehre in Season 11

Sturmgewehre sind vielseitige Waffen, die sich mit den richtigen Aufsätzen im neuen Waffenschmied-Feature für viele Situationen anpassen lassen. Regulär gelten sie als starke Option für Kämpfe auf mittlere und weitere Distanzen, wenn ihr vollautomatische Waffen bevorzugt.

Schlachtschiff („Man-O-War“)

Was ist das für eine Waffe? Die Man-O-War ist ein vielseitiges Sturmgewehr, das bereits seit einiger Zeit als eine der stärksten Waffen in CoD Mobile gilt. Sie führt nicht nur die Liste bei den Sturmgewehren an, sondern ist auch eine der besten Waffen überhaupt.

Das Schlachtschiff hat sogar einen schicken legendären Skin: Traum-Kristall. Wenn ihr wissen wollt, was neu ist, findet ihr hier alle neuen Skins von Season 11.

Was macht sie so gut? Das Sturmgewehr ist äußerst vielseitig und hat einen hohen Schaden pro Sekunde. Besonders auf mittlere und weitere Distanzen kann es mit wenigen Schüssen töten. Sie benötigt lediglich zwischen drei und vier Kugeln, um einen Gegner zu erledigen. Das macht sie in vielen Spielmodi sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung stark.

Durch ihre hohe Feuerrate ist ihre Time-To-Kill („TTK“) recht gering und ihr seid damit gegenüber vielen anderen Waffen im Vorteil. Ihre größten Nachteile sind das relativ kleine Magazin mit nur 20 Schuss sowie die Tatsache, dass ihr sie erst mit Stufe 52 freispielen könnt.

ASM10

Was ist das für eine Waffe? Ähnlich wie die Man-O-War ist die ASM10 ein vielseitiges Gewehr, das in vielen Situationen eingesetzt werden kann. In anderen CoD-Teilen kennt ihr die ASM10 eventuell unter dem Namen AN-94, die etwa in Modern Warfare recht beliebt ist.

Die ASM hat Top-Werte und eignet sich besonders als Einsteiger-Waffe für alle Modi.

Was macht sie so gut? Tatsächlich hat sie fast die identischen Werte und kann auf die gleiche Weise eingesetzt und gespielt werden. Die ASM10 hat die gleichen Vor- und Nachteile wie die Man-O-War. Im Vergleich zur dieser bietet die ASM 10 allerdings:

eine etwas höhere Feuerrate

höhere Präzision

geringere Mobilität

geringere Reichweite und Handhabung

ein größeres Magazin (30 Schuss)

Damit ist sie etwas einsteigerfreundlicher und besser geeignet, wenn ihr die Begegnungen auf mittlere Distanz sucht. Ihr seid zwar langsamer unterwegs und schwächer auf lange Reichweite, aber präziser in der direkten Konfrontation mit mehr Kugeln, um Fehler auszugleichen.

Die besten Maschinenpistolen in Season 11

Maschinenpistolen sind im Vergleich zu Sturmgewehren mobiler, dafür weniger präzise. Ihr seid mit ihnen schneller unterwegs und habt meist eine höhere Feuerrate, dafür trefft ihr weniger auf Reichweite. Sie eignen sich deswegen eher für den Nahkampf oder mittlere Reichweite.

Fennec

Was ist das für eine Waffe? Die Fennec ist auch bekannt als Vector, eines der wohl bekanntesten SMGs der Welt. Im verlauf von Season 11 bekommt sie den ersten mythischen Skin überhaupt, „Ascended“, den ihr euch bald im neuen Arsenal ansehen könnt. Die Waffe bekommt ihr auf Stufe 21 im kostenlosen Pfad des aktuellen Battle Pass von Season 11.

Die Fennec bekommt den ersten „Mythic Skin“ und hat bereits jetzt die höchste Feuerrate im Spiel.

Was macht sie so gut? Die Maschinenpistole trumpft mit der höchsten Feuerrate in CoD Mobile auf. Keine andere Waffe kann so schnell feuern und sie sticht sogar die Konkurrenten MSMC und QQ9 damit aus.

Dazu kommt, dass sie mit den richtigen Aufsätzen sogar im Hüftfeuer enorm stark ist. Ihr trefft sogar ohne ins Visier zu gehen und könnt Gegner auf kurze Distanzen leicht wegballern. Die richtigen Einstellungen für CoD Mobile helfen euch dabei, den Modus richtig zu nutzen.

Die Fennec besitzt außerdem als erste Primärwaffe in CoD Mobile den Akimbo-Perk, mit dem ihr zwei Waffen zugleich nutzen könnt in beiden Händen. Ihr könnt dann zwar nicht mehr anvisieren, da die Fennec aber im Hüftfeuer ohnehin stark genug ist, eignet sich der Perk hervorragend. Der Perk kommt jedoch erst mit dem mythischen Skin. Der YouTuber Bobby Plays zeigt ein wenig Gameplay zur neuen Fennec:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

QQ9

Was ist das für eine Waffe? Die QQ9 dürfte vielen Fans von Call of Duty und auch der Allgemeinheit eher als „MP5“ bekannt sein. Die MP5 ist eine beliebte Maschinenpistole des deutschen Herstellers Heckler&Koch und gilt seit jeher als eine der besten Waffen in Call of Duty überhaupt. Im neusten CoD Cold War etwa verhalf sie mir dazu, in der Beta richtig zu dominieren.

Was macht sie so gut? Im Gegensatz zur Fennec hat die QQ9 zwar eine geringere Feuerrate, ist dafür aber genauer und bietet höhere Reichweite. Sie ist leichter zu kontrollieren und ihr Schaden ist ein wenig höher, wobei sie die gleiche Anzahl an Schüssen für einen Kill benötigt.

Zwar ist ihre TTK damit etwas geringer als die der Fennec, dafür lässt sich die QQ9 auch auf größere Distanzen einsetzen. Sie kann in dieser Hinsicht sogar mit einigen Sturmgewehren konkurrieren, was ihr mehr Vielseitigkeit verleiht.

Auch die QQ9 hat bereits einen schicken legendären Skin bekommen.

Wer eine MP spielen möchte, aber mit dem schnellen Gameplay der Fennec auf kurze Distanzen nicht zurechtkommt, sollte zur QQ9 greifen. Zudem bekam sie in Season 11 einen Buff für ihren 10mm-Aufsatz.

Die besten LMGs in Season 11

Leichten Maschinengewehren (LMGs) sind die schwersten automatischen Waffen im Spiel. Sie trumpfen grundsätzlich mit einem großen Magazin, hohem Schaden und eine stabile Feuerrate auf, sind dafür aber auch ungenauer. Hier gibt es aktuell einen Favoriten, der sich in Season 11 an die Spitze gearbeitet hat.

Chopper

Was ist das für eine Waffe? Die Chopper könnten einige Veteranen unter euch noch als „Chain SAW“ kennen. Das LMG ist seit Season 7 im Spiel und galt seither als starke Option. Nun hat sie es aber an die Spitze geschafft.

Was macht sie so gut? Vom Verhalten her spielt sich die Chopper wie ein Sturmgewehr mit einem deutlich größeren Magazin und ein wenig geringerer Präzision. Die Kombination aus ihren Eigenschaften macht die Chopper so stark:

100 Schuss im Magazin

tötet in 3-4 Schüssen

höhere Feuerrate als die stärksten Sturmgewehre

gute Kontrolle

Obwohl es sich dabei um eine schwere Waffe handelt, seid ihr noch immer recht mobil mit der Chopper. Durch das große Magazin könnt ihr problemlos mehrere Gegner in Reihe ausschalten. Das macht sie besonders im Angriff auf vielen Maps und in actionreichen Spielmodi wie Deathmatch zu einer der besten Waffen.

Der Profi iFerg sieht in der Chopper sogar die beste unterbewertete Waffe im Spiel und zeigt in seinem Gameplay, warum das so ist: