Kritik am Arsenal: Da im Moment noch Funktionen fehlen, sehen einige Spieler das Arsenal als sinnlose Erweiterung an. Sie empfinden es als ein Werkzeug, mit dem ihnen gezeigt werden soll, dass sie keine tollen Skins besitzen.

Bereits jetzt habt ihr mit den legendären Waffen aber starke Knarren an der Hand, wenn ihr denn Hand an eine legen könnt. Damit ihr die schicken Skins und Setups nicht verschwendet, findet ihr hier 5 Einstellungen für CoD Mobile, mit denen ihr besser spielen könnt .

So nutzt ihr das Arsenal: Die aktuell primäre Funktion des Arsenals ist, die legendären Waffen und eure Waffen-Sammlung einzusehen. Oben rechts zeigt euch das Arsenal an, wie viele Skins euch noch fehlen.

Was ist das Arsenal? Das neue Feature ist seit dem Pre-Patch zum großen Geburtstags-Update mit Season 11 in CoD Mobile zu finden. Es bietet euch die Möglichkeit, all eure legendären Waffen anzuschauen.

Mit dem großen Anniversary Update hat Call of Duty: Mobile etliche neue Inhalte bekommen. Darunter ist das Arsenal-Feature, das eure legendären Waffen verwaltet. MeinMMO erklärt euch, was dahinter steckt und wie ihr das Arsenal verwendet.

