CoD Mobile bekommt diese Woche die erste mythische Waffe – Was kann die?

In Call of Duty: Mobile gibt es in dieser Woche Zuwachs bei der Waffengattung. Es kommt die erste mythische Waffe ins Spiel. Wir zeigen euch, was man bisher zu Fennec weiß.

Das wurde jetzt angekündigt: Der Release der mythischen Waffen war bereits etwas länger bekannt, doch bisher wusste man noch nicht, wann diese Waffen kommen werden.

Nun gibt es ein Video zur mythischen Fennec Ascended, der ersten Waffe dieser Gruppe. Man sieht sie im Einsatz und erfährt endlich, wann man sie in der Hand halten kann.

Alle Infos zur mythischen Fennec Ascended in CoD Mobile

Wann kommt die mythische Fennec ins Spiel? Als Releasedatum der mythischen Waffe wird der 6. November genannt. Dann soll die Waffe im Spiel verfügbar sein.

Wie bekommt man die Fennec Ascended? Das ist bisher noch nicht ganz klar. Eine wahrscheinliche Möglichkeit wäre die Veröffentlichung über eine ganz eigene Loot-Box. Dort kann man dann Glück haben und die Waffe ziehen.

Bislang haben sich die Entwickler aber noch nicht geäußert, wie die Waffe genau freigeschaltet wird.

Was kann die mythische Waffe? Die Stärke der Waffe ist noch nicht bekannt, doch einige Details aus dem Video könnten schon Aufschluss darüber geben.

Man sieht, dass die Waffe dort einen Spieler am Bein trifft und dieser eliminiert wird. Das kann nur eine Animation für den Clip sein, doch könnte auch zeigen, dass die Waffe besonders stark sein kann.

Die Fennec ist auch ohne den mythischen Stil eine starke Waffe und zählt zu den besten Maschinenpistolen in CoD Mobile. Sie lohnt sich also auch ganz unabhängig von der mythischen Version.

Im Video sieht man auch, dass die mythische Waffe immer wieder die Farbe wechselt, während man damit schießt. Ihr werdet also wohl ein Farbfeuerwerk in der Hand halten, während ihr die Gegner aus dem Weg räumt. Das ist natürlich nur ein kosmetischer Effekt. Es kann also auch gut sein, dass die mythische Waffe vor allem kosmetische Neuerungen besitzt.

Wann weiß man mehr? Spätestens am 6. November, wenn die mythische Waffe eingeführt wird, kann man abschätzen, wie stark sie wird und ob sie sich wirklich lohnt.

Was sich auf jeden Fall lohnt, sind diese Einstellungen, die ihr vornehmen solltet:

