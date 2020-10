Call of Duty Mobile: Alle Skins für Waffen und Charaktere in Season 11

Die Season 11 in Call of Duty: Mobile ist gestartet und es gibt allerlei Skins für eure Charaktere und Waffen, die ihr aus dem Battle Pass, den Kisten, den Ziehungen und den Bundles bekommt. Wir stellen euch die Cosmetics vor.

Das ist die Season 11: Am 15. Oktober ist Season 11 in CoD Mobile gestartet. Es sind eine Menge Neuerungen ins Spiel gekommen. Darunter Maps, Waffen und Charaktere.

Besonders spannend sind aber auch die zahlreichen Skins, die in Season 11 erschienen sind oder noch kommen werden. Wir geben euch die Übersicht.

Diese Skins gibt es im Battle Pass

Das sind die Skins: Allein im Battle Pass gibt es einige neue Charaktere, die ihr ergattern könnt. Dazu zählen:

Spectre – Pixel Spy

Reaper – Premium

Zero Nebula

Scylla – Future Vice

Eine genaue Übersicht über alle Belohnungen im Battle Pass gibt es hier:

Diese Skins gibt es durch Loot-Kisten und Bundles

Hier gibt es die Skins in Kisten: Wer gerne etwas ins Spiel investiert, der kann in den Loot-Kisten auf die Skins und andere Cosmetics hoffen. Dort gibt es bereits jetzt eine Menge unterschiedliche Kisten, die auch alle unterschiedliche Cosmetics beinhalten.

Im Laufe der Season werden aber auch noch weitere Cosmetics durch Kisten freigeschaltet. Wir binden euch hier ein Video ein, welches alle Skins und Cosmetics durch Kisten zeigt, die ihr in Season 11 vermutlich bekommen könnt. Bedenkt aber, dass es sich hierbei um Leaks handelt und nicht um offizielle Infos der Entwickler:

Hier gibt es die Skins durch Bundles: Neben den Kisten gibt es auch die Bundles im Shop. Die drehen sich meist um ein Thema und beinhalten dann davon mehrere Items.

Auch hierzu gibt es das passende Video des Dataminers. Er zeigt alle Skins und Cosmetics, die in Season 11 durch die Bundles kommen sollen:

Das fällt auf: Einige der Skins, die der Dataminer den Loot-Kisten zugeordnet hat, gibt es aktuell per Bundle zu kaufen. Beachtet also, dass nicht alle Skins und Cosmetics, die hier in den Videos gezeigt werden, auch direkt so in den Shop kommen.

Was sind hier die Highlights? Ein alter Bekannter ist der Ghost-Skin, den es auch aktuell per Bundle zu ergattern gibt. Er stammt aus Modern Warfare 2 und taucht nun auch in CoD Mobile auf.

Ein weiterer spannender Skin ist der Charkter mit dem Raubkatzen-Fell auf dem Kopf. Damit ist man zwar recht auffällig auf der Map, aber kann immerhin stilvoll sterben, wenn man erledigt wird.

Ziehungen in Call of Duty: Mobile

Hier gibt es auch noch Skins: Neben den Bundles und Kisten gibt es auch noch Ziehungen, wodurch ihr Cosmetics bekommen könnt. Aktuell (Stand: 20. Oktober) gibt es im Shop die Halloween-Redux-Ziehung.

Dort bekommt ihr zahlreiche Halloween-Skins für eure Waffen, aber auch die Chance auf den Charakter Hidora Kai.

Der Dataminer „Dataminers Hole“ hat auch dazu einige Leaks parat, die weitere solcher Ziehungen zeigen:

Das müsst ihr zu den Skins wissen: Hierbei handelt es sich um rein kosmetische Items. Ihr erhaltet also keinen Vorteil, wenn ihr diese Skins nutzt.

Welcher Skin ist euer Highlight und welchen wollt ihr euch unbedingt sichern?

Wenn ihr noch etwas an eurem Spiel verändern wollt, dann solltet ihr hier vorbeischauen:

