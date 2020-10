Dennoch lohnt sich diese Waffen, wenn ihr Gegner schnell und effizient weglasern wollt. Wenn ihr nach Alternativen sucht, dann schaut euch die besten Waffen in CoD Mobile an.

Generell habt ihr hier aber ein Sturmgewehr, was präzise und schnell ist. Auch die ADS-Geschwindigkeit, also die Zeit bis man ins Visier gegangen ist, ist verdammt schnell.

So gelingt der Einstieg in Call of Duty: Mobile als PC-Spieler

Warum ist die Waffe so stark? Es gibt mehrere Gründe, warum die HVK-30 nun so stark ist. Dazu zählen:

Das zeigt der YouTuber: In seinem Video erklärt iFerg, warum er diese Waffe nun so unheimlich stark findet. Mit dem richtigen Loudout hat er dutzende Spieler zerstört. Seht hier seinen Clip:

Um diese Waffe geht es: Das Sturmgewehr HVK-30 gibt es schon länger in CoD Mobile und war bisher nicht sehr beliebt. Im Vergleich zu anderen Waffen war sie einfach nicht so stark und der nötige Schaden fehlte.

In Call of Duty: Mobile erleben Waffen immer wieder Buffs und Nerfs. Die HVK-30 war in Season 10 noch ziemlich schwach. Nun wurde sie aber deutlich verstärkt und wird sogar als eine der stärksten Waffen gehandelt.

