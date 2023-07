Mehr als 1 Million Zuschauer sehen dabei zu, wie ein CoD-Profi sein Ex-Team aus einer McDonald’s-Filiale heraus besiegt

Dennoch zeigen Profis immer wieder, dass sie aus den seltsamsten Situationen noch gewinnen können. So nimmt ein verletzter E-Sportler aus einem Krankenhaus an einem wichtigen Turnier teil, weil die Gegner das Spiel nicht verschieben wollten:

Das nordamerikanische Team ARP Gaming kämpfte in der Vergangenheit immer wieder um hohe Preisgelder. 2021 erreichte man den 1. Platz der nordamerikanischen CoD: Mobile Weltmeisterschaften und gewann 15.000 US-Dollar. In den westlichen Meisterschaften kämpfte man um 180.000 US-Dollar und erreichte den zweiten Platz.

Der Journalist Jake Lucky postete ein Video, wie man ihn in der Filiale am Zocken sieht. Der Tweet hat mittlerweile mehr als 1,8 Millionen Aufrufe, mehr als 1 Million Personen haben ihm beim Sieg über sein Ex-Team zugesehen:

