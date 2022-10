Valorant: Gamer vernichtet feindliches Team aus der Notaufnahme – Gegner wollte wichtiges Match nicht verschieben

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Auch andere Spieler haben kein großes Glück in Valorant, wenn sie auf die falschen Gegner treffen: So musste der „Shooter-Gott“ shroud miterleben, wie er und sein Team von einem 15-Jährigen zerlegt werden. Und das Gameplay hat nicht nur den Twitch-Streamer, sondern auch viele anderen Zuschauer schwer beeindruckt:

Wie reagiert die Community? Die zeigt sich von dem Profi schwer beeindruckt und kann sich den Spott über den Gegner nicht verkneifen. So schreibt einer unter dem Twitter-Post: „Sich weigern, den Termin zu verschieben und gegen jemanden in der Notaufnahme verlieren, ich lache mich tot.“ Ein anderer fügt hinzu: „Das andere Team wird ein Leben lang mit diesem Gedanken leben müssen.“

Was genau ist passiert? Während eines wichtigen Valorant-Turniers musste der Spieler Nishil ins Krankenhaus. Wegen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung musste er in die Notaufnahme. Aus diesem Grund fragte sein Team den nächsten Konkurrenten, ob man das Match nicht verschieben könnte. Denn der eigene Spieler lag schließlich im Krankenhaus. Doch die Gegner wollten das Match nicht verschieben.

