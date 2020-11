CoD Mobile: Profis schwören auf die „6-Finger-Klaue“ – So nutzt ihr sie

Die Umstellung auf eine solche Technik wird vermutlich viel Zeit in Anspruch nehmen – insbesondere dann, wenn ihr vorher noch nie auf einem Mobilgerät gezockt habt. Konsolen- und PC-Spieler könnten damit ein wenig Probleme haben. Damit ihr etwas besser klarkommt, findet ihr hier Tipps zum Einstig in Call of Duty: Mobile für PC-Spieler .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wichtig ist, dass ihr euch daran gewöhnt, diese Finger auch zu nutzen. Der Vorteil an dieser „4-Finger-Klaue“ ist, dass ihr euer Smartphone noch bequem in der Hand halten könnt und nicht auf den Tisch legen müsst.

Wer die Koordination mit sechs Fingern noch nicht ganz hinbekommt, der kann erst einmal üben, nur vier Finger zu nutzen. Dazu nehmt ihr zu den Daumen noch die Zeigefinger dazu, die zum Anvisieren und Feuern gedacht sind. Die Layouts sind ähnlich zu den oben gezeigten. Orientiert euch am besten an diesen.

Mit den Mittelfingern unterstützt ihr eure Bewegung, etwa indem ihr springt oder euch hinlegt, während ihr euch bewegt und feuert. Am besten funktioniert das, indem ihr euer Tablet oder Smartphone flach auf eine Unterlage legt und so steuert.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 1 + = 7

Insert

You are going to send email to