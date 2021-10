Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Die US-Seite PC Gamer sagt zu dem Video, mit ihm hätte das Marketing ein neues Level an „Geschmacklosigkeit“ erreicht. Gerade an der Formulierung “die epische Intimität des 2. Weltkriegs” stört man sich beim Magazin. Es heißt, das Video sei “dramatisch und übereifrig wie jeder CoD-Trailer”.

Was ist daran umstritten? Das Video betont klar die Wucht und Faszination eines tatsächlichen Krieges, bei dem Millionen von Menschen gestorben sind. Für einige wirkt es so, als verherrlicht man durch diese bombastische Inszenierung auch Gewalt und Krieg, man kommerzialisiert so Geschichte und Schicksale.

Das ist die Idee des Videos: In dem Video stellt man professionelle Kriegs-Fotografen vor, die in Konfliktgebieten wie Irak, Afghanistan, Syrien, Libanon oder Jordanien über militärische Konflikte berichtet haben.

Activision Blizzard ist ein Coup für ihren neuen Shooter Call of Duty: Vanguard (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) gelungen. Ein YouTube-Video, das den Shooter bewerben soll, erreicht fast 10 Millionen Aufrufe auf YouTube. Aber es mischen sich auch kritische Stimme unter die Kommentare, ob das Video noch dem guten Geschmack entspricht oder ob man einen realen Krieg hier zu sehr kommerzialisiert und inszeniert.

