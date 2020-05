Call of Duty schenkt euch eine Uhr in Warzone und MW – So holt ihr sie

Ihr könnt euch jetzt für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone eine kostenlose Uhr sichern. Das ist kinderleicht und benötigt nur eine Handvoll Minuten eurer Zeit. Wir zeigen euch, wie ihr die Mobile-Watch freischaltet.

Um was geht’s? Die Entwickler von Call of Duty bieten euch jetzt die Chance, eine kostenlose Uhr zu sichern. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euren Call-of-Duty-Account mit der Mobile-Version und Modern Warfare zu verbinden.

Nach einer gewissen Wartezeit wird euch die Uhr dann freigeschaltet und ihr könnt sie in Modern Warfare tragen. Das funktioniert übrigens auch im Battle-Royale-Modus Warzone.

So holt ihr die kostenlose Uhr in Warzone und Modern Warfare

Das müsst ihr tun: Als Erstes müsst ihr euch einen „Call of Duty“-Account erstellen. Das könnt ihr hier auf der Webseite von CoD erledigen, falls ihr noch keinen habt.

Dieser Account muss dann mit eurem Spielerprofil in Call of Duty: Mobile und Call of Duty: Modern Warfare verknüpft werden.

Loggt euch dazu auf der Webseite ein, wählt euer Spielerprofil und schaut, ob das Verknüpfen geklappt hat. Beide Profile sollten mit demselben Account verknüpft sein. Alternativ erhaltet ihr auch in CoD Mobile eine Nachricht, wenn die Account-Verknüpfung erfolgreich war.

Sobald ihr diese Schritte erledigt und beide Profile verknüpft habt, ist die Uhr freigeschaltet. Es kann allerdings bis zu 72 Stunden dauern, bis ihr die Armband-Uhr dann auch wirklich im Inventar findet. Dann taucht sie, wie gewohnt, im Uhren-Menü des Spiels auf.

Ist die Uhr nicht nach eurem Geschmack? Dann gefällt euch dieses Tamagotchi, das von euren Kills lebt, vielleicht besser.

Verknüpfung bringt weiteres Geschenk

Was gibt es noch? Verknüpft ihr euren CoD-Account das erste Mal mit CoD: Mobile, dann erhaltet ihr die Uniform „Outrider Arktisch“ kostenlos für das Mobile-Spiel.

Auch hier kann es bis zu 72 Stunden dauern, bis ihr das als Nachricht in Call of Cuty Mobile erhaltet.

Warum macht Activision das?

Das steckt dahinter: Die Uhren-Belohnung verteilt Activision im Zuge des Starts von Season 6 in Call of Duty: Mobile. Die neue Saison „Once Upon A Time In Rust“ startete am 1. Mai mit neuem Battle Pass. Unter anderem wartet dort Cowboy-Ghost auf euch.

Durch das Verknüpfen der Accounts kommt ihr vielleicht auf den Geschmack, (nochmal) bei Call of Duty: Mobile einzusteigen und euch die neue Season anzugucken. Darin steckt:

Ein neuer Battle Pass mit Ghost Cowboy und Seraph Desperada

Neue Maps wie Rust und Saloon

Neue LTMs wie Capture the Flag, 1v1 Duel und Kill Confirmed

Gut möglich, dass in Zukunft weitere Aktionen zwischen Mobile und MW/Warzone stattfinden, um weitere Synergien zu schaffen und die Community der Spiele zu stärken.

Habt ihr die Uhr ausgerüstet, macht ihr in den Matches schon mal eine gute Figur. Nutzt dazu noch diese 12 wichtigen Settings, um in Warzone noch besser zu werden.