Ein brutales Koop-Spiel hat 87 % positive Reviews auf Steam – Ist bald kostenlos bei Epic

Ihr sucht ein günstiges Koop-Spiel, bei dem ihr mal richtig Dampf ablassen könnt? Dann ist „Killing Floor 2″ vielleicht eine gute Option für euch.

Was ist das für ein Spiel? Es gibt viele Arten, mir einer ausgewachsenen Zombie-Apokalypse fertig zu werden. „Killing Floor 2“ aus dem Jahr 2016 wählt den wohl direktesten Weg: Es gibt euch einfach so ziemlich jede denkbare Waffe an die Hand, um das „Un“ aus Untot zu streichen.

Das Spielprinzip ist denkbar einfach: Versammelt bis zu 6 Freunde, sucht euch eine von mehreren Klassen aus und schnappt euch die Waffe eurer Wahl.

Von der Pistole über eine handelsübliche Schaufel und das scharfe Katana bis hin zur Kettensäge oder dem Flammenwerfer ist so ziemlich alles dabei.

Nun müsst ihr euch den heranrückenden Zombie-Horden stellen. In Team-Arbeit sollt ihr Runde um Runde überstehen und die wütenden Untoten zu Kleinholz verarbeiten. Warnung: Das ist nicht unbedingt was für schwache Gemüter. In Killing Floor 2 geht es – wie der Titel schon ahnen lässt – ziemlich abgedreht, blutig und teilweise gruselig zu.

Zahlreiche Updates werfen euch dabei in unterschiedlichste Settings – mal geht es „normale“ Zombies, mal gegen Mond-Untote oder Weihnachtsmonster.

Wie das Spiel aussieht, zeigt auch der GameStar-Test zum Release 2016:

Von diesem Spiel solltet ihr keine große Story erwarten, sondern einfach ein paar abgefahrene Runden Zombie-Schnetzelei mit Freunden. Das Spiel steht für übertriebene Action – das merkt man spätestens, wenn man in Slow-Motion auf die Zombies feuert.

Viele gute Koop-Alternativen zeigen wir euch übrigens in der Liste der besten Koop-Spiele 2022.

Das sagen Spieler zu Killing Floor 2

Was macht Killing Floor 2 beliebt? Das Spiel von Tripwire Interactive (übrigens die Macher vom ziemlich irren Maneater oder dem Koop-Ritter-Spaß Chivalry 2) erfreut sich auf Steam vor allem positiver Rezensionen.

Ganze 88 % der Gesamtrezensionen seit Release fallen positiv aus (von 71.336 Stück), bei den kürzlich erschienenen Bewertungen der letzten 30 Tage sind es immerhin noch 87 % (von 425).

Lob gibt es unter anderem für die Optik und den Sound des Spiels. Zudem wird das Spiel einfach als gute Koop-Erfahrung mit unterhaltsamem Gameplay beschrieben. Zudem wird das Spiel je nach Schwierigkeitsgrad ziemlich herausfordernd – wenn man das möchte.

Allerdings kann Killing Floor 2 mit der Zeit repetetiv werden.

Dafür wird es bis heute mit neuen Inhalten versorgt. Das letzte Update erschien vor zwei Wochen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was kostet das Spiel? Nachdem das Spiel bereits 2016 erschienen ist, rückt Killing Floor 2 nun aufgrund einiger Angebote wieder in den Fokus.

Im Epic Games Store könnt ihr das Spiel zwischen dem 7. und 14. Juli kostenlos bekommen. Das ist nur noch eine Woche lang hin.

Im Rahmen des Steam Summer Sale ist das Spiel auch bei Steam gerade günstig zu kriegen – wenn ihr es eilig habt. Dort kostet es bis zum 7. Juli 6,74 Euro statt 26,99 Euro.

Auch im PS Store ist das Spiel bis zum 7. Juli gerade runtergesetzt, von 29,99 Euro auf 7,49 Euro.

Tipp an langjährige PS-Plus-Mitglieder: 2017 war Killing Floor 2 eines der Gratis-Spiele, ihr könntet es also schon in der Bibliothek haben. Auf der Xbox ist das Spiel derzeit nicht reduziert zu finden.

Doch wenn Zombies nichts für euch sind, ist es grad dennoch eine gute Zeit, nach Schnäppchen zu suchen. Der Steam Summer Sale etwa bietet gerade jede Menge Spiele günstig an. Da sind auch ein paar Geheimtipps dabei – wie etwa das beliebte Weltraum- Survival-Spiel „Empyrion“.