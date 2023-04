Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Sons of the Forest – Alle Infos in 2 Minuten

Das Survival-Genre liegt im Trend. Das zeigte nicht zuletzt der Release von Sons of the Forest, der die Steam-Server in die Knie zwang . Mehr zum Titel im Video:

Die Spiele-Schmiede Blizzard arbeitet an einem neuen Survival-Spiel in einem neuen Universum. Es ist bisher nur wenig dazu bekannt, doch ein Journalist aus dem Xbox-Umfeld hat nun einige Details verraten, darunter den Namen: Es könnte „Odyssey“ heißen.

