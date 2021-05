Beta zum neuen MMORPG Sword of Legends startet, doch es gibt Probleme

Sword Of Legends Online, das neue MMORPG aus Asien, startete heute, am 21. Mai in seine erste Closed Beta. Nachdem es zunächst ohne große Schwierigkeiten lief, gibt es jetzt ein paar Probleme. Die Lage im Überblick.

Updates vom Server-Status

Update, 15:27: Soeben kam ein Statement der Entwickler über Twitter. Man arbeite an den Problemen mit den Wartungs- und Authentifizierungs-Meldungen, wenn Spieler von den Servern fliegen.

Man entschuldigt sich bei den Spielern für die Verzögerung und bittet um Geduld.

Update, 15:24: Weitere Spieler berichten von Problemen. Sie werden offenbar immer wieder von den Servern gekickt. Die Entwickler untersuchen das Problem weiterhin, genaueres wissen wir noch nicht.

Was ist gerade in Swords of Legends los? Nachdem die Beta zum MMORPG planmäßig um 14 Uhr gestartet war, scheint es nun erste Probleme mit den Servern zu geben. Immer mehr Spieler berichten davon, dass sie immer wieder aus dem Spiel fliegen.

Wir halten euch in diesem Artikel auf dem Laufenden.

Was sagen die Entwickler dazu? Der offizielle Twitter-Account meldete sich bereits und schreibt, man würde sich das Problem anschauen. Stand jetzt (14:53) gibt es noch keine weiteren Infos vonseiten des Entwicklers.

Was könnte das bedeuten? Möglicherweise sind die Server mit dem ersten Ansturm der Spieler etwas überlastet. Das wäre zumindest nichts Ungewöhnliches. Laut den Entwicklern sind die Server aber nicht offline.

Aus den Kommentaren auf Twitter geht hervor, dass die Probleme vor allem auf dem EU-Servern auftreten.

Wie kann man an der Beta teilnehmen? An der können alle Spieler teilnehmen, die einen Key besitzen. Keys wurden bereits von Gameforge und einigen Content Creators verlost. Außerdem ist jeder Spielberechtigt, der Swords of Legends vorbestellt hat. SOLO lässt sich über den Gameforge Client, Steam und Epic spielen und soll 2021 erscheinen.

Was muss man tun, um den Beta-Key einzulösen? Ihr braucht zunächst den Gameforge-Client, den ihr euch auf der offiziellen Seite herunterladen könnt. Dort ihr euch dann einloggen und auf den Button “Gutschein einlösen” klicken.

Wir werden euch in diesem Artikel um den Stand der Server auf dem Laufenden halten. Bis dahin findet ihr hier die wichtigsten Infos zur Beta von Swords of Legends: Alles zur kommenden Beta – Start, Download, Beta-Keys