Das neue Battlefield 2042 wurde mit einem Trailer offiziell vorgestellt. Nun warten viele Fans auf erstes richtiges Gameplay. Insgesamt gab es genau 2 Sekunden Gameplay zu sehen. Während der E3 2021 folgt der Gameplay-Reveal am Sonntagabend.

Battlefield 2042 wird der nächste Ego-Shooter von Electronic Arts. Dabei bekommt ihr einen reinen Multiplayer-Titel, der auf große Gefechte und bis zu 128 Spieler in einem Match setzen soll.

Im offiziellen Trailer wurde das Spiel vorgestellt, doch viel zu sehen gab es vom Spiel bisher nicht.

Was gab es bisher zu sehen? Die gut 2 Sekunden Gameplay waren bisher nicht der Rede wert. Denn man konnte ganz kurz das Cockpit eines Helikopters von innen sehen und anschließend einen Hubschrauber im Kampf mit zwei Düsenjets in der Nähe einer Stadt in der Wüste. Ein verzerrtes “Mayday, Mayday” kann man ebenfalls heraushören.

Auf Twitter hatte bereits ein User die 2 Sekunden Gameplay aus dem Trailer zusammengeschnitten. Das Ergebnis könnt ihr euch hier ansehen.

EA hatte aber bereits Einblick in das Gameplay von Battlefield 2042 gegeben, ohne es zu zeigen. So soll die Spielwelt wieder zerstörbar sein und die Karten werden durch externe Ereignisse wie Tornados oder Sandstürme während des Matches beeinflusst. Den Wettereinfluss nennen die Entwickler „Levolution“. Ein Leaker behauptet sogar, dass Battlefield 2042 einen Battle-Royale-Modus bekommen soll.

Battlefield 2042 – Wann ist das Gameplay Reveal?

Vielen Zuschauern hatten die 2 Sekunden Gameplay nicht gereicht und hoffen jetzt auf mehr Gameplay. Und bereits der Trailer hatte hier mehr versprochen.

Wann gibt es mehr Gameplay? Ganz am Ende des Trailers wurde verraten, dass es am Sonntag, den 13. Juni, weiteres Gameplay zu Battlefield 2042 zu sehen gibt. Xbox hatte bereits auf Twitter mitgeteilt, dass man anlässlich des Xbox und Bethesda Showcase mehr zu Battlefield 2042 zeigen will.

So könnt ihr dabei sein: Die Pressekonferenz von Xbox und Bethesda beginn heute um 19 Uhr deutscher Zeit. Wir von MeinMMO werden für euch das Event live mitverfolgen. Wann genau der Gameplay Reveal von Battlefield 2042 stattfinden wird, ist unklar. In unserem Zeitplan zur E3 2021 findet ihr alle wichtigen Termine der Streams.

Ihr könnt euch also entweder direkt den offiziellen Stream ansehen oder unseren Ticker lesen und in den Kommentaren mit anderen Usern über die Ankündigungen diskutieren.

Wann es mehr Gameplay zu Battlefield zu sehen gibt, können wir euch jedoch nicht sagen. Die Xbox-Show soll etwa 1 – 2 Stunden dauern.

Was haltet ihr bislang von Battlefield 2042? Worauf freut ihr euch am meisten, worauf seid ihr am meisten gespannt? Seid ihr heute Abend mit dabei, wenn EA weiteres Gameplay zeigen könnte?

