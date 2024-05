Baldur’s Gate 3: Ein Skill, der eigentlich für Schurken gedacht ist, macht Magier völlig OP

Baldur’s Gate 3 folgt den Regeln vom bekannten Rollenspiel Dungeons & Dragons. Die lassen Spielern viele Freiheiten – teilweise solche, die in anderen Spielen undenkbar wären. Ein Spieler hat nun mit allen Regeln des Genres gebrochen und trägt kurzerhand 2 Stäbe als Magier. Und es funktioniert.

Was ist das für eine Fähigkeit?

Dual Wielding, oder Kampf mit zwei Waffen, ist ein Skill, den vor allem Schurken und Barden gerne einsetzen. Er erlaubt, je eine Waffe in jeder Hand zu führen.

Der Vorteil ist, dass die Charaktere so einen zusätzlichen Angriff als Bonus-Aktion haben. Assassinen sind damit besonders stark, weil sie etwa besondere Vorteile haben, wenn sie als erste in einem Kampf angreifen und die Schlacht eröffnen.

Spieler haben jedoch herausgefunden, dass Dual Wielding auch mit ganz anderen Waffen funktioniert: Mit Stäben, die etwa bei Mönchen, vor allem aber bei Zauberwebern beliebt sind.

Wie genau klappt das? Stäbe haben in Baldur’s Gate 3 die Eigenschaft „Vielseitig“. Das heißt: Ihr könnt sie einhändig oder beidhändig tragen. Ihr könnt grundsätzlich jede einhändige Waffe in jeder Hand tragen (außer eine bestimmte Beschreibung verbietet das).

Normalerweise sind fürs Dual Wielding nur „leichte“ Waffen gedacht, da ihr mit diesen keine Nachteile habt, wenn ihr angreift. Mit den richtigen Talenten verstärkt ihr ihren Effekt noch weiter.

Nutzt ihr nicht-leichte Waffen, habt ihr Abzüge auf eure Angriffe – was euch aber egal sein kann. Zauberer, Magier, Hexenmeister und andere Klassen, die zaubern, wollen nur die Effekte und Skills haben, die Stäbe so liefern. Und die stapeln sich.

Aus Rollenspielen und RPGs wie World of Warcraft sind die meisten Spieler gewohnt, dass Stäbe Zweihandwaffen sind. Ihr nutzt ihn alleine, oder einen magischen Dolch mit irgendetwas in der Nebenhand. In Baldur’s Gate 3 könnt ihr einfach 2 Stäbe tragen.

Wollt ihr die Möglichkeiten an die Spitze treiben? So wirkt ihr mehrere Zauber pro Zug:

„Darum war der Zauberfunkler so lange meine beste Waffe“

Stäbe gewähren meist passive Boni oder aktive Skills, die ihr pro langer oder kurzer Rast einsetzen könnt. Einige Kampfstäbe sind nur speziell für Mönche nützlich. Die meisten allerdings sind die klassischen „Zauberstäbe“, wie sie Gandalf, Saruman und Co. so tragen.

Euch eröffnen sich damit als Zauberwirker ganz neue Möglichkeiten. Auf Reddit diskutieren die Spieler darüber, welche Kombinationen an Stäben besonders stark sind. Ein Nutzer meint etwa, ihr könnt so ganz leicht sechs Rang-6-Zauber pro langer Rast als Magier wirken:

Auf Stufe 11 bekommt ihr ohnehin einen Slot auf diesem Level.

Der Stab der Zauberkraft aus Raphael’s Haus der Hoffnung lässt euch einen Zauber kostenlos wirken.

Markoheshkir, ein legendärer Stab aus Akt 3, gewährt ebenfalls diesen Effekt.

Der Stab gewährt außerdem die Fähigkeit Kettenblitz einmal pro kurzer Rast – Das an sich ist schon ein Level-6-Zauber.

Das Zauber-Amulett der Gefängniswärterin aus den Türmen des Mondaufgangs lässt euch einmal pro langer Rast einen Spellslot wiederherstellen.

Als Halb-Illithide könnt ihr pro kurzer oder langer Rast einen Zauber wirken, ohne einen Slot dafür auszugeben.

Zauberer haben sogar noch weitere Möglichkeiten, indem sie mit Metamagie etwa Zauber spiegeln. Ihr werdet damit zu einer wahren Zauberschleuder – oder ihr findet andere Kombinationen. Ein Nutzer etwa hat den Zauberfunkler, eine der besten Waffen aus Akt 1, ewig lange getragen, um damit die Schock-Ladungen zu nutzen.

Sind euch 2 Stäbe zu viel, könnt ihr alternativ in der Nebenhand auch etwas anderes tragen. Einen Dolch oder einen Schild etwa, wenn ihr darin geübt seid. Ein Schild gewährt euch 2 zusätzliche Rüstungsklassen, was bei „weichen“ Zauberklassen sicherlich willkommen ist.

Allerdings ist es meist ratsamer, einfach die Gegner schnell töten zu können. In Baldur’s Gate 3 wie in Dungeons & Dragons gilt: Angriff ist die beste Verteidigung. Ein toter Gegner kann euch keinen Schaden mehr zufügen. Darum braucht ihr auch eigentlich keinen Heiler: Wenn ihr in Baldur’s Gate 3 immer noch einen Heiler dabei habt, macht ihr einen großen Fehler