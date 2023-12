Spieler hat so viel Angst vorm schwersten Boss in Baldur’s Gate 3, dass er sich perfekt vorbereitet und ihn mühelos besiegt

Wo sich aber die meisten einig sind: Der Heilungs-Pool in Rapahels Privatgemächern sollte erst direkt vom Kampf genutzt werden, am besten, nachdem ihr alles beschworen habt, was ihr beschwören wollt. Elementare bleiben danach bestehen und ihr habt trotzdem volles Leben und volle Spell-Slots.

Mond-Druiden können sich selbst in Elementare verwandeln und bekommen dort alle Boni, die sie sonst auch haben, etwa zusätzliche Angriffe und Buffs. In der richtigen Kombi stünden dann 3 Elementare um den Gegner und dreschen auf ihn ein.

In den Kommentaren gibt es erstaunlich viel Zustimmung, dass ausgerechnet Elementare für diesen und generell harte Bosskämpfe enorm nützlich seien. Besonders Druiden seien hier im Vorteil, dort speziell der Zirkel des Mondes, der in der Tier-List im S-Tier landet .

So könnt ihr 2 Zauber in einem Zug wirken:

So wurde Raphael plötzlich richtig leicht: Die Geschichten darum, wie Raphael Spieler einfach mit quasi einem Fingerschnippen über den Jordan schickt, haben in der Community schnell die Runde gemacht. Mindestens einen Spieler hat das richtig eingeschüchtert.

Baldur’s Gate 3 ist voller anspruchsvoller Kämpfe. Um einen davon ranken sich mittlerweile Legenden in der Community. So sehr, dass neue Spieler sich vor dem Boss fürchten. Grundlos, wie ein Spieler nun festgestellt hat: bei ihm kam der Boss überhaupt nicht zum Zug.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to