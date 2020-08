In Final Fantasy XIV gibt es jetzt Dirndl und Lederhosen-Outfits für eure Charaktere. Doch es gibt sie nur exklusiv in dem Cash-Shop des MMORPGs.

Oktoberfest? Was? Im MMORPG Final Fantasy XIV heißt es jetzt „O’zapft is!“ Die Spieler können nun nämlich ein eigenes Oktoberfest veranstalten, wenn sie es möchten. Heute, am 27. August, kamen zwei neue Outfits, die das authentische Oktoberfest-Feeling ins Spiel bringen:

Das Bergsteiger-Kostümset

Das Dirndl-Kostümset



Links das Bergsteiger-Set für Männer, rechts das Dirndl-Outfit für Frauen

Beide Outfits bestehen aus je 5 Teilen, die separat getragen und frei kombiniert werden können. Alle Teile sind außerdem färbbar und ihr könnt euer Dirndl oder eurer Lederhose die Farbe verleihen, die euch am meisten gefällt.

Wie alle anderen Fashion-Items auch sind sie auf Level 1 und verleihen keine Statuswerte oder andere Gameplay-Boni.

Ihr könnt euch die Outfits auch in der Umgebung des Spiels anschauen. Ein Dataminer hat sie in einem Video vorgestellt:

Wo ist der Haken? Das Oktoberfest-Feeling kommt zu Final Fantasy XIV allerdings auch zusammen mit den Oktoberfest-Preisen. Was anderes wäre ja auch nicht authentisch, nicht wahr? Die beiden Outfits gibt es nämlich nicht umsonst im Spiel, sondern sie sind exklusiv im Cash-Shop erhältlich.

Sie kosten dort je 13,50€ für einen Charakter. Wenn ihr also noch eure Twinks und Nebencharaktere ebenfalls Oktoberfest-gerecht ausrüsten wollt, dann wird es euch so einigen kosten.

Aber was wäre das Oktoberfest ohne Bier? Auch das Anstoßen mit euren Freunden ist möglich. Dank dem Emote „Prosit!“ holt euer Charakter einen dicken Krug raus und leert ihn in einem einzigen Zug. Ihr könnt also für weitere 4,90€ pro Charakter noch mehr Oktoberfest-Laune verbreiten.

Prosit! ist zwar kein völlig neues Emote, aber es passt perfekt zu dem Oktoberfest-Feeling

Wenn ihr also Lust habt, mit eurer Gilde ein Oktoberfest-Event im Spiel zu rollenspielen, habt ihr jetzt quasi alles, was dafür notwendig ist. Das wird euch allerdings zusätzlich kosten.

Einem FFXIV-Spieler sind für sein Lieblings-MMORPG aber wohl keine Kosten zu hoch.