Neues Sci-Fi-Spiel mit Koop kommt auf Steam – Lässt euch Weltraum erkunden und Kolonien bauen

Was haltet ihr von Astro Colony? Ist das Etwas für euch, oder seid ihr eher kein Fan von solchen Spielen? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.

In der Beschreibung heißt es dazu: “Jeder Planet und Asteroid besteht vollständig aus zerstörbaren Voxeln”, ihr könnt also alles zerlegen.

Darum geht es in Astro Colony: In dem Sci-Fi-Spiel geht es vor allem um das Erkunden des Weltraums und den Aufbau von effizienten Kolonien. Es handelt sich um ein Aufbau-Spiel in einer Art Open World, in der ihr verschiedene Asteroiden betreten und Kolonien auf ihnen errichten müsst.

