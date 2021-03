Seit über vier Monaten sind die neuen Konsolen Xbox Series X und Series S auf dem Markt. Doch welche guten Koop-Games gibt es für die Microsoft-Konsole? MeinMMO zeigt euch die 5 Spiele mit der höchsten Bewertung auf Metacritic, die ihr mit Anderen zocken könnt.

Was sind das für Spiele? Die Auswahl ist bunt gemischt und dürfte für jeden Spielertypen etwas bieten. Von Arcade-Spielen über Autorennen bis hin zum knallharten Shooter ist alles dabei. Unser Fokus liegt hierbei darauf, dass ihr die Spiele mit Freunden, Familie oder anderen Spielern zusammen spielen könnt.

Das sind unsere Kriterien:

Kooperative Spielmodi, lokal oder online

Es handelt sich um Titel für die Xbox Series X|S

Die Spiele sind die höchstbewerteten Koop-Spiele auf Metacritic

Einige der Spiele sind bereits zuvor auf der Xbox One erschienen

Wir stellen euch die Spiele vor, geben die wichtigsten Infos und zeigen, wie genau im Koop zusammen gespielt wird.

Was ist der Metascore? Der Metascore wird von der Seite Metacritic berechnet. Die Seite erfasst Bewertungen der verschiedenen Medien, die Bewertungen zu allen möglichen Spielen geben. Der Durchschnitt aus diesen Bewertungen ergibt den Metascore.

1. Tetris Effect: Connected – Metascore 89

Genre: Arcade | Entwickler: Enhanced | Release-Datum: 10. November 2020

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das erwartet euch in Tetris Effect: Connected

Was ist das für ein Spiel? So gut wie jeder von euch dürfte Tetris kennen. Tetris Effect: Connected erweitert das bekannte Spielprinzip um einige umfangreiche neue Spielmodi. Diese reichen von Singleplayer, über Multiplayer bis hin zu kooperativen Spielmodi. Es handelt sich dabei um eine verbesserte Version des 2018 erschienenen Tetris Effect.

So wird Koop gespielt: Ihr könnt zusammen mit Freunden gegen Computer-Gegner spielen und tretet gegen Bosse an. Das geht sowohl online als auch offline.

2. Motal Kombat 11 Ultimate – Metascore 88

Genre: Fighting-Games | Entwickler: Netherrealm Studios | Release-Datum: 17. November 2020

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das erwartet euch in Mortal Kombat 11 Ultimate

Was ist das für ein Spiel? Die Mortal-Kombat-Reihe existiert schon lange und zählt zu den größten im Genre. Die Spiele heben sich durch seinen besonders hohen Brutalitätsgrad von anderen Prüglern ab und ist bei den Fans wegen seiner abgedrehten Story beliebt. Insgesamt gibt es 37 verschiedene Kämpfer, mit denen ihr gegen Spieler und NPCs antreten könnt. Das geht sowohl online als auch lokal.

Auf der Xbox Series X ist Mortal Kombat in der UItimate Edition erhältlich. Das sind die Inhalte:

Das Basis-Spiel Mortal Kombat 11

Das Kombat-Pack 1 und 2

Mortal Kombat Aftermath

Insgesamt gibt es zwei Kampagnen zu spielen, dazu etliche weitere Inhalte und der Koop-Modus, eine Art Raid für Mortal-Kombat.

So wird Koop gespielt: Mit dem Modus “Tower of Time” könnt ihr zusammen gegen NPCs antreten und verschiedene Herausforderungen meistern. Dabei sammelt ihr Erfahrungspunkte und könnt nützliche Items freischalten, um eure Charaktere auszubauen. Es gibt mehrere Varianten des Towers, die sich im Schwierigkeitsgrad unterscheiden.

Ansonsten könnt ihr euch mit euren Freunden in den typischen Versus-Modi gegenseitig auf die Schnauze hauen.

3. Crash Bandicoot 4: It’s about Time – Metascore 86

Genre: Jump’n’Run | Entwickler: Toys For Bob | Release-Datum: 2. Oktober 2020

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das erwartet euch in Crash Bandicoot 4

Was ist das für ein Spiel? Crash Bandicoot war in den 90ern und frühen 2000ern einer der beliebtesten Plattformer. Nun hat sich die Reihe mit dem vierten Ableger zurückgemeldet, in dem ihr wieder durch verrückte Level hüpfen müsst, ohne zu sterben. Im vierten Teil der Reihe geht es durch die verschiedensten Gebiete und gegen unterschiedliche Gefahren. So müsst ihr mal vor einem Dinosaurier davon laufen, mal gegen einen verrückten DJ anhüpfen.

So wird Koop gespielt: Der kooperative Modus von Crash Bandicoot 4 heißt Pass N. Play. Dafür müsst ihr jedoch zunächst die Handlung alleine spielen, bis ihr die Weltkarte freigeschaltet habt. Dann könnt ihr mit bis zu vier anderen Spielern die einzelnen Level durchspielen. Der Clou: Ihr müsst den Controller bei bestimmten Situationen wie Checkpoints oder dem Tod weiterreichen. Das Spiel erkennt dabei, wer dran ist und gibt euch am Ende die Statistik zu jedem Spieler.

4. Gears 5 – Metascore 83

Genre: Action-Shooter | Entwickler: Black Tusk Studios | Release-Datum: 6. September 2019

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das erwartet euch in Gears 5

Was ist das für ein Spiel? Die Gears-Reihe ist seit jeher auf der Xbox Zuhause und zählt zu den beliebtesten Shootern. Gears 5 ist der 6. Teil der Reihe und ein brutaler Third-Person-Shooter, in dem ihr euch durch Alien-Horden metzeln müsst. Das geht sowohl in der Hauptstory, als auch in kooperativen Spielmodi. Zwar erschien der Titel bereits 2019 für die Xbox One, Gears 5 wurde aber auf die Series X und S portiert und macht auch heute noch eine gute Figur. Zum Release kassierte der Shooter Traumwertungen auf Metacritic und ist auch heute noch weit oben.

So wird Koop gespielt: In Gears 5 könnt ihr die Geschichte insgesamt zu dritt sowohl lokal als auch online spielen. Zudem gibt es mit Flucht und Horde zwei zusätzliche Spielmodi, in denen ihr mit anderen Spielern gemeinsam gegen Monster-Massen antretet. Diese beiden Modi sind allerdings nur online spielbar. Dafür gibt es Crossplay und Cross-save mit der PC-Version von Gears 5.

5. Dirt 5 – Metascore 81

Genre: Arcade-Racer | Entwickler: Codemasters | Release-Datum: 6. November 2020

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das erwartet euch in Dirt 5

Was ist das für ein Spiel? In Dirt liefert ihr euch Ralleys mit anderen Spielern. Die Rennen finden auf allerhand verschiedenen Pisten statt, das Spiel konzentriert sich dabei auf Off-Road-Strecken. Das Wetter, Schlamm, Schnee, alle möglichen Bedingungen müssen berücksichtigt werden und erschweren euch, als erster ins Ziel zu kommen.

Die Veranstaltungen führen euch dabei rund um die Welt, ob China, der Amazonas, New York oder Norwegen, es gibt genügend Abwechslung. Dirt 5 hat allerdings keinen Anspruch, eine Simulation zu sein. Das Rennspiel ist eher ein Arcade-Racer und daher für jeden leicht zugänglich.

So wird Koop gespielt: Dirt 5 bietet einen 4-Spieler-Splitscreen. Bis auf Gymkhana und Pathfinder sind alle Rennmodi des Spiels mit bis zu vier Freunden spielbar.

Ist was bei der Auswahl für euch dabei? Oder spielt ihr eher andere Spiele mit euren Freunden zusammen? Habt ihr weitere Empfehlungen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Falls ihr nach weiteren Koop-Games sucht, hat MeinMMO hier einige weitere für euch aufgelistet: Die 5 besten Koop-Shooter mit Open World im Jahr 2021