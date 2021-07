Wenn ihr mal wieder auf Steam nach einem abgedrehten Koop-Spiel sucht, solltet ihr The Sabotage auf euer Radar packen. Das Multiplayer-Koop-Spiel übernimmt Elemente des Indie-Hit Among Us. MeinMMO zeigt euch, was das für ein Spiel ist.

Was ist The Sabotage? Dabei handelt es sich um ein Multiplayer-Koop-Spiel, hinter dem das Studio Yeyuna steht, das auch als Publisher fungiert.

In The Sabotage müsst ihr mit anderen Spielern in einer Mine zusammen nach Gold graben. Ihr startet eine Runde mit vier Spielern in einer Mine und an bestimmten Stellen sind Goldadern platziert.

Es gibt hierbei allerdings einen Haken und dieser erinnert an das Indie-Spiel Among Us: Einer eurer Kumpel ist ein Saboteur und muss verhindern, dass ihr an das Gold kommt.

Hier der Trailer zum Spiel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Grabt nach Gold und lasst Tunnel über euren Freunden einstürzen

So funktioniert The Sabotage: Jedes Match findet auf einer zufallsgenerierten Map statt. Eine Partie läuft dabei 10 Minuten.

Jede Partie besteht aus 4 Spielern

Es gibt drei Gräber und einen Saboteur

Ihr dürft euch als Saboteur nicht erwischen lassen

Ihr könnt auf Tools wie Spitzhaken, Stirnlampen, Dynamit und Batterien zurückgreifen

Wenn bis zum Ablauf der Zeit noch kein Gold gefunden wurde, gewinnt der Saboteur.

Als Saboteur könnt ihr beispielsweise mit einer Axt Stützbalken zerstören und so ganze Tunnel einstürzen lassen. Dynamit gibt es ebenfalls und damit könnt ihr für noch mehr Zerstörung sorgen.

Viel mehr Infos gibt es allerdings noch nicht. In der Beschreibung wird zwar erwähnt, dass man gezielt mit Freunden oder Fremden weltweit spielen kann (via Steam).

Wann erscheint The Saboteur? Leider gibt es aktuell noch kein Release-Datum. Ihr könnt das Spiel allerdings bereits auf Steam in eure Wunschliste packen.

Was kostet das Spiel? Auch ein Preis ist noch nicht bekannt. Bisher kann man das Spiel nicht vorbestellen. Es steht nur die Wunschlisten-Option zur Verfügung.

Wer viel auf Steam unterwegs ist und dort nach neuen MMORPGs sucht, wird möglicherweise in dieser Liste fündig: Die 10 MMORPGs auf Steam mit den besten Bewertungen im Juni 2021.