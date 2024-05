Endlich geht’s nach Japan! Das nächste Assassin’s Creed hat für mich eine der coolsten Collector’s Editions der letzten 10 Jahre

Dank großer Samurai-Statue und durchdachten Goodies hat die CE vom neuen Open-World-Abenteuer einen Platz im Regal redlich verdient.

Ubisoft hat endlich das neue Assassin’s Creed Shadows enthüllt und erfüllt Fans der Reihe damit einen Traum, der sicher schon seit über 10 Jahren gehegt wird. Das Action-Adventure lässt uns nämlich das feudale Japan zur Zeit der Samurai erkunden. Zur Feier gibt es eine herausragend gute Collector’s Edition zum Spiel.

Assassin’s Creed Shadows: Das steckt in der Collector’s Edition

Wie so oft setzt sich die Collector’s Edition aus einem Mix aus Steelbook, digitalen Inhalten, einer im Zentrum stehenden Figur und weiteren Collectibles zusammen. Gerade die Figur hat es mir als großem Samurai- und Japan-Fan absolut angetan.

Das knapp 40cm hohe Modell zeigt die beiden Hauptcharaktere des Spiels in Aktion und sieht einfach verdammt gut aus. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich schon seit einigen Jahren keine so coole Collector’s Edition gesehen habe. Hier seht ihr alle Inhalte der CE:

Das steckt drin!

Und hier nochmal als Auflistung:

Hauptspiel

Season Pass mit einer Bonus-Quest zur Veröffentlichung und 2 späteren Erweiterungen.

Ultimate-Paket mit dem kosmetischen Paket „Sekiryuu“, einem Versteck-Paket, einem Fertigkeitspunkte-Paket und dem Roter-Drache-Filter für den Fotomodus.

Doppelte Charakterstatue Naoe und Yasuke (etwa 40 cm)

Einzigartiges SteelBook

Collector’s Artbook (84 Seiten)

Naoes Katana Tsuba (in Originalgröße)

Weltkarte

Credo-Kakemono (70 x 30 cm)

Zwei Sumi-e Lithographien (13,5 x 19 cm)

Endlich Japan! Darum geht’s im Spiel

Assassin’s Creed Shadows spielt im feudalen Japan und lässt damit Fanherzen höherschlagen. Jahrelang wurde das Setting vehement gefordert, zwischenzeitlich konnte das hervorragende Ghost of Tsushima das Verlangen immerhin etwas stillen.

Jetzt, beziehungsweise am 15. November 2024, ist es aber endlich so weit. Ubisoft lässt die Assassinen endlich auch in Fernost auf die Jagd gehen. Den Enthüllungstrailer seht ihr hier:

Zur Story und zum Gameplay ist bisher nicht allzu viel bekannt. Es wird zwei Hauptfiguren geben. Während sich Yasuke eher wie ein klassischer Samurai steuert, springt Naoe als Shinobi behände und lautlos über die Dächer. Nach vielen Jahren der Abwesenheit kehren auch wechselnde Jahreszeiten zurück.

