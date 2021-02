ARK: Love Evolved 2 startet diese Woche – Alle Infos zum Valentins-Event 2021

Wann startet das Event zum Valentinstag? Love Evolved 2 beginnt am Donnerstag, den 11. Februar, und läuft dann wiederum bis Donnerstag, den 18. Februar 2021. In ARK: Survival Evolved kommt der Valentinstag leicht verfrüht und bleibt auch gleich eine ganze Woche lang.

In ARK: Survival Evolved steht mit „Love Evolved 2“ das Valentins-Event 2021 an. Hier erfahrt ihr, was euch im Dino-Survival-MMO zum Valentinstag erwartet.

