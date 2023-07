Der Prime Day von Amazon hat auch einige richtig schöne Anime-Hits im Angebot. Fans sollten zugreifen, um die eigene Sammlung aufzustocken.

Anime sind ein schönes Hobby – aber leider häufig auch recht kostspielig. Wer die Serien „für die Ewigkeit“ besitzen will, kommt in aller Regel nicht um den Kauf als DVD oder Blu-Ray herum. Daher lohnt es sich besonders, an Tagen wie dem „Prime Day“ die Augen offen zu halten und die eigene Sammlung aufzustocken.

Wir haben euch hier 5 Top-Anime rausgesucht, die ihr aktuell beim Amazon Prime Day vergünstigt kaufen könnt. Beachtet, dass die Angebote zumeist limitiert sind und oft nur eine bestimmte Stückzahl vorhanden ist.

Elfen Lied

Elfen Lied dürfte einer der Anime sein, mit der Anime Fans von 30 Jahren+ überhaupt in die Welt von Anime gefunden hat. Die Geschichte von Lucy, einer Mutantin mit telekinetischen Kräften, die aus ihrem Labor vor grausamen Experimenten flieht, ist einfach eine Kultserie und hat einer ganzen Generation unmissverständlich klargemacht, dass Anime mehr sein können als „Kinderprogramm im Nachmittagsfernsehen“.

Allerdings: Elfenlied hat eine FSK-Einstufung von 18 Jahren bekommen und das vor allem wegen der Brutalität. Das ist definitiv nichts für einen schwachen Magen – sowohl was körperliche als auch psychische Gewalt angeht.

Beim Prime Day gibt es die ganze Serie Elfen Lied auf Blu-Ray für aktuell 47,87 €.

Saga of Tanya the Evil

Aus Rache über einen verlorenen Job stößt ein Mann einen japanischen Angestellten vor den herannahenden Zug. Im Augenblick seines Todes ertönt die Stimme Gottes, er wollte ihn zu einem gläubigen Menschen machen.

Der Angestellte wird in eine Parallelwelt gebracht, die grob Europa zur Zeit des ersten Weltkrieges ähnelt – wenn auch mit ein paar magischen Eigenheiten. Wiedergeboren als „Tanya Degretschow“ versucht er einem weiteren Tod zu entfliehen – und landet dabei nur mitten im Krieg, den er mit grausamer Präzision zu einem Ende führen will.

Ein etwas verstörender und doch bildgewaltiger Anime, der einmal mehr die Vielfalt dieses Mediums deutlich hervorhebt.

Beim Prime Day kostet die erste Staffel von Saga of Tanya the Evil gerade 46,97 €.

Sword Art Online

Sagen wir, wie es ist: Ihr alle kennt Swort Art Online. Die Geschichte um Kirito und Azuna, die in einem MMORPG gefangen werden, in dem der Tod im Spiel auch den Tod in der Realität bedeutet, ist noch immer einer der bekanntesten „Isekai“-Vertreter.

Die Box zur ersten Staffel erzählt dabei die ersten beiden großen „Story-Arcs“ des Franchises und lässt sich durchaus als abgeschlossene Geschichte betrachten – selbst wenn das Universum später noch um weitere Staffeln ergänzt wurde.

Die erste Staffel von Sword Art Online gibt’s als Blu-ray gerade für 28,97 €.

The Promised Neverland

Die Kinder des „Grace Field“-Waisenhauses leben ein gutes Leben. Abgeschottet vom Rest der Welt werden sie mit dem Erreichen eines bestimmten Alters adoptiert. Doch sonderbar ist, dass sich niemals eines der adoptierten Kinder wieder meldet. Eines Tages folgt die kleine Emma einem der anderen Kinder zu dessen Abholung und wird Zeuge einer schrecklichen Tat: Die adoptierten Kinder werden ermordet und ihre Gehirne als Delikatesse für sonderbare Monster „geerntet“.

Ab da läuft die Zeit für einen Fluchtplan, denn schon bald ist der Termin der „Adoption“ für das nächste Kind gekommen …

Die erste Staffel The Promised Neverland gibt’s für aktuell 37,97 €.

Your Name.

Das Mädchen Mitsuha träumt von Leben in der großen Stadt und Taki hat von genau dieser die Schnauze gestrichen voll. Doch während ihrer Träume scheinen die beiden die Rollen zu tauschen. Nach einer Weile kommunizieren sie über Tagebuch-Einträge und Handy-Nachrichten. Sie wollen einander in der Realität kennenlernen – doch nach dem Aufwachen sind so viele Erinnerungen immer verschwunden. Es beginnt eine Suche, die mehr Probleme offenbart, als anfänglich gedacht …

„Your Name.“ gilt bis heute als einer der besten Anime-Filme überhaupt und lässt sich uneingeschränkt für alle empfehlen. Selbst wer sonst mit der bunten Welt der Anime wenig anfangen kann, dürfte mit „Your Name.“ überzeugt werden.

Your Name kostet in der “4k Ultra HD”-Variante aktuell 25,97€. Andere Versionen sind nochmal günstiger.

Warum sollte man sich Anime kaufen? Die Alternative zum Kauf sind Streaming-Dienste wie Netflix, Crunchyroll oder Hidive. Ein Abo über mehrere Monate ist zumeist deutlich günstiger als der Kauf allein einer einzigen Anime-Staffel als DVD. Allerdings haben viele Streaming-Anbieter die Lizenzen für Anime nur für einen gewissen Zeitraum. Serien verschwinden häufig nach einem oder zwei Jahren wieder aus dem Angebot des Streaming-Dienstes und kehren oft auch gar nicht zurück. Spätestens dann kommt man um einen Kauf kaum noch herum.

Wer also immer in den Genuss der liebsten Serie kommen will und zumeist auch noch jede Menge Bonusmaterial erleben will, sollte also zu einer dauerhaften Lösung greifen.

{{ text }} Mehr Infos.

Habt ihr noch weitere Anime-Perlen beim Prime Day entdeckt, die sich auf jeden Fall lohnen?