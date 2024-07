Ein Unternehmen verkauft 0-Euro-Banknoten für 10 Euro – Das könnt ihr euch damit kaufen

In Europa werden Banknoten ausgegeben, die einen Wert von 0 Euro tragen. Was sind das für Geldscheine und was kann man damit machen?

Was sind das für Geldscheine? 0-Euro-Geldscheine werden in der EU regelmäßig von verschiedenen Organisationen herausgebracht. Seit 2015 wurden in 30 europäischen Ländern mehr als 2.500 verschiedene Modelle ausgegeben. Es handelt sich dabei um Gedenknoten, die anlässlich bestimmte Tage herausgegeben werden.

Der neuste Null-Euro-Schein, der im Juli 2024 in Umlauf gebracht werden soll, stellt die Landung in der Normandie am 6. Juni 1944 dar, deren 80. Jahrestag kürzlich begangen wurde. Die Sonderauflage ist jedoch auf 3.000 Stück begrenzt.

Gedenkscheine sind kein offizielles Zahlungsmittel

Was kann man damit machen? Nichts. Denn diese Geldscheine haben eine reine Gedenkfunktion und sind kein gesetzliches Zahlungsmittel. Ihr könnt die Scheine daher nicht zum Einkaufen verwenden, sondern bei euch an die Wand hängen oder in einer Vitrine ausstellen.

Wie Themenmünzen von Touristenattraktionen ist der Schein ein Sammlerstück mit den gleichen Techniken wie jeder andere Euro. Die Banknoten werden von der Bank auf die gleiche Weise hergestellt wie jeder andere Euro.

Ihr könnt diese Banknoten entweder direkt bei den Herstellern oder in unterschiedlichen Museen kaufen. Je nach Schein und Seltenheit werden in der Regel zwischen 3 und 12 Euro fällig.

Wer darf in Deutschland Münzen und Scheine herausgeben? Die Deutsche Bundesbank bringt deutsche Euro- und Gedenkmünzen in den Umlauf. Für besondere Sondermünzen und sogenannte Goldsammlermünzen ist der Bund, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen, verantwortlich.

Die offiziellen Banknoten werden in elf Hochsicherheits-Druckereien in Europa hergestellt. Anschließend werden sie an die verschiedenen nationalen Zentralbanken ausgeliefert. Das Volumen wird von der Europäischen Zentralbank gesteuert und geregelt.

Mehr über Geld: Die Gen Z investiert ihr Geld, indem sie auf Tarot und Astrologie setzt und will damit sehr erfolgreich sein. TikToker zeigen, wie viel Geld sie damit verdienen. Doch Experten warnen vor solchen Tricks: Die Gen Z nutzt einen seltsamen Trick, um Geld zu investieren: Sie setzt auf Astrologie und Tarot-Karten