2 der reichsten Streamer auf Twitch liefern sich epische Auktionsschlacht in WoW Classic, nur um jeweils den anderen zu überbieten

Die Twitch-Streamer xQc und Sodapoppin überboten sich immer wieder gegenseitig, um einen begehrten Gegenstand aus WoW Classic zu gewinnen. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Der bekannte Twitch-Streamer xQc hat diesmal mit einer Auktionsschlacht in WoW Classic für Aufmerksamkeit gesorgt. In einem wahren Spektakel überbot er seinen Streamer-Kollegen Sodapoppin um eine absurde Summe für ein Schwert, das bei weitem nicht den Wert hatte, den xQc bereit war zu zahlen.

xQc vs. Sodapoppin

Was war das für eine Schlacht und um welches Schwert ging es? Das Battle zwischen den beiden Streamern drehte sich um die Kriegsklinge der Hakkari (englisch: Warblade of the Hakkari) , ein Schwert, das im Raid Zul’Gurub droppt und üblicherweise für 5.000 Gold verkauft wird. In einem kürzlichen Stream, nach einem GDKP-Run, gab es eine Auktion für das Schwert, um das sowohl Sodapoppin als auch xQc boten.

Zunächst führte Sodapoppin in der Schlacht um das begehrte Schwert, doch xQc ließ nicht locker und sie boten immer weiter. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als der Preis auf unglaubliche 10.000 Gold stieg, das bereits Doppelte des ursprünglichen Werts.

Das lässt sich übrigens recht leicht in echtes Geld umrechnen:

Hier könnt ihr den Clip aus dem Stream sehen:

xQc gewann am Ende mit einem Gebot von 12.500 Gold, aber verschenkte das Schwert danach

Dennoch setzten die beiden ihren Wettstreit fort, bis schließlich bei erstaunlichen 12.500 Gold Sodapoppin nachgab und xQc mit seiner irren Summe gewann. Normalerweise ist es verdammt zeitaufwendig und schwer so viel Gold in WoW Classic zu scheffeln.

Das Gold lässt sich in echtes Geld umrechnen. Zwar gibt es in WoW Hardcore keine WoW-Marke wie in Wrath of the Lich King, allerdings Angebote von Drittanbietern – die jedoch nicht erlaubt sind. Für den Server und die Fraktion von Sodapoppin und xQc ergeben 12.500 Gold einen Wert von umgerechnet rund 1.150 bis 1.500 Euro, je nach Anbieter.

Für die beiden Streamer dürfte das jedoch kaum ein Problem sein. Der WoW-Veteran Sodapoppin und xQc zählen zu den reichsten Streamern. xQc erhielt einen nicht-exklusiven Vertrag mit Kick, der ihm insgesamt 100 Millionen Dollar einspielt.

Auch wenn Sodapoppin am Ende beim Bieten verloren hat, entschied sich xQc großzügig, ihm die Kriegsklinge der Hakkari zu schenken. Mit der Auktion haben die beiden es aber auf jeden Fall geschafft, einen denkwürdigen Moment zu erschaffen – einer der teuersten und gleichzeitig unterhaltsamsten Auseinandersetzungen in WoW Classic.

Die WoW Classic Hardcore -Community erlebte eine massive Wiederbelebung auf Twitch, nachdem das OTK-Mitglied Sodapoppin die Gilde OnlyFangs gegründet hatte, um verschiedene Streamer zu vereinen.

