ZDF versendet einen der besten Thriller der letzten Jahre um 1 Uhr nachts: So seht ihr ihn kostenlos

Gestern Nacht um 1 Uhr, am 8.10. 2023, hat das ZDF einen der besten deutschen Thriller der letzten Jahre, „Freies Land“ (2019), versendet. Zum Glück gibt es die ZDFmediathek, wo ihr den Film kostenlos sehen könnt.

Was ist das für ein Thriller? „Freies Land“ spielt 1992, kurz nach der Wiedervereinigung, in Mecklenburg-Vorpommern. Aber von Wiedervereinigung ist in Löwitz an der deutsch-polnischen Grenzen nichts zu spüren: Ein „Wessi“ hat den volkseigenen Betrieb übernommen, der den Ort am Leben hielt, und droht mit Entlassungen und Job-Kürzungen.

Zwei Polizisten untersuchen in feindseliger Umgebung das Verschwinden von zwei jungen Mädchen. Der Hamburger Kommissar Stein schaut irritiert auf die Methoden seines Kollegen, eines wuchtigen Ex-Stasi-Mannes, der sich Informationen beschafft, indem er einem Verdächtigen aufs Maul haut oder ihm den Arm verdreht. Zur Entspannung kippt er ein paar Bier und futtert Würstchen in sich rein.

Das Hotel, in dem sie gastieren, heißt „Fortschritt“ – allein das ist schon irgendwie eine Frechheit.

Dass Mädchen verschwinden, scheint niemanden im Ort zu überraschen: Alle wollen aus dem Kaff raus und in die große, weite Stadt Berlin. Außerdem waren die Mädchen sowieso Flittchen. Aber schnell wird klar, dass niemand so einfach aus Löwitz weggeht.

Deutscher Regisseur verfilmt im US-Stil einen spanischen Thriller

Was ist das Besondere an dem Film? Der Film stammt von Christan Alvart (Antikörper, Pandorum), dem deutschen Regisseur, der am ehesten das US-amerikanische Thriller-Kino drauf hat. Von ihm sind auch die gewöhnungsbedürftigen Till-Schweiger-Tatorte.

Bei diesem Thriller hat Alvart aber einen extrem guten Stoff und mit Löwitz 1992 ein fantastisches Setting.

Für „Freies Land“ verlegt er einen Thriller aus der spanischen Provinz nach Deutschland, aber das merkt man nicht, weil der Film so auf Deutschland nach der Wende zugeschnitten scheint. Um das Mecklenburg-Vorpommern 1992 nachzustellen, drehte man 2018 in der Ukraine.

Der Film brilliert mit Atmosphäre und kernigen Figuren. Überall ächzt und krächzt es. Skurrile Figuren tauchen auf, viele bewaffnet oder sonst irgendwie bedrohlich, irgendwie hat jeder Dreck am Stecken oder was zu verbergen: Der Rechtsstaat scheint weit entfernt. Keine Figur im Film scheint mit seinem Leben gerade sonderlich zufrieden zu sein oder sich in seiner Haut wohlzufühlen. Sogar die sonst so ätherisch wirkende Nora Waldstätten wirkt verzweifelt.

Die Figuren wirken so, als müssten sie sich in der neuen Welt erst zurechtfinden, alle haben an der neuen Realität zu knabbern: So als kennen sie zwar die Grammatik, die in der neuen Welt gesprochen wird, aber die Wörter sind ihnen fremd.

Der Star des Films ist aber sicher Felix Kramer als „Ost-Bulle“ Markus Bach, der sich einfach weigert, eine Änderung der Verhältnisse wahrzunehmen und voll durchzieht.

„Das ist jetzt ein freies Land“, ruft ein Journalist empört an einer Stelle – „Morgen wieder“, brüllt Bach zurück.

Es gibt Schimmer von ländlicher Gemütlichkeit und Licht, aber auch viel Schatten. Vielleicht sogar noch mehr, als man auf den ersten Blick erwartet.

Wie kann man das sehen? Im Free-TV wurde „Freies Land“ in der Nacht vom 7.10. auf den 8.10. am Samstag um 1:00 Uhr versendet.

Ihr könnt den Film aber noch bis Januar kostenlos in der ZDFmediathek sehen. Vielleicht ein schöner Beitrag zum „Tag der Deutschen Einheit“, der irgendwie jedes Jahr mit Sonntagsreden und Brückentag an uns vorüberzieht.

Der Film ist FSK 16, daher könnt ihr ihn ohne weiteres nur zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens sehen. Es sei denn, ihr schaltet euren Account beim ZDF frei.

