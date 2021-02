YouTube-Star bedankt sich bei Fans: Haben sein „Leben gerettet“, ihn vor „Armut bewahrt“

Der YouTuber Corpse Husband hat innerhalb von wenigen Monaten seinen großen Durchbruch geschafft. Nun bedankt er sich rührend bei seinen Fans. Diese haben ihn offenbar gerettet und seine Mutter vor der Obdachlosigkeit bewahrt.

Wer ist das? Corpse Husband ist zwar bereits seit fünf Jahren auf YouTube aktiv, hat seinen großen Durchbruch aber erst in den letzten Monaten geschafft.

MeinMMO berichtete bereits über seinen Erfolg und dass er diesen nicht so richtig feiern konnte. Im Dezember 2020 spielte er mit dem Gedanken, seine YouTube-Karriere zu beenden. Denn Corpse Husband leidet unter einer schweren, chronischen Krankheit.

Er kann wohl nur Spiele zocken, die relativ wenige Bewegungen erfordern. Immerhin hat sich privat nun Vieles zum Besseren gewendet. Dank seiner Fans, wie er nun betont.

Niemand kennt die genaue Identität des beliebten YouTubers.

“Einen Monat später wäre ich am Ende gewesen”

Das sagt der YouTuber: In einem Stream bedankte sich Corpse Husband bei seinen Fans, beginnend mit den Worten “Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen.”

Dann geht er darauf ein, in was für einer Situation er sich befand, bevor seine Streamer-Karriere so steil bergauf ging: “Ich wäre jetzt absolut am Ende, wenn ich nicht in der Zeit hochgekommen wäre, in der ich es bin und wenn ihr Leute mir nicht so geholfen hättet, wie ihr es habt.”

Dann geht er auf seine finanzielle Situation ein, die zu dem Zeitpunkt wohl äußerst kritisch war: “Ich wäre jetzt komplett pleite, mit [all den] medizischen Rechnungen. Ich zahle jetzt die Miete meiner Mutter, sie ist körperlich beeinträchtigt und kann nicht arbeiten.”

“Ich würde in medizinischen Schulden stecken und wäre ständig nicht in der Lage, zu meinen Terminen zu gehen. Meine Mutter wäre obdachlos. Ihr Leute kamt wirklich zur richtigen Zeit.”

Wie eng es für ihn aussah, lässt er nochmal durchblicken: “Es ist verrückt für mich. Einen Monat später wäre ich am Ende gewesen. So viel Mist. Das Timing hätte nicht besser sein können. Also, vielen Dank euch Leuten, für alles.”

Ihr könnt euch den Ausschnitt aus dem Stream auf YouTube bei OTV & Friends Clip anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So gelang der Durchbruch: Corpse Husband sticht durch seine besonders tiefe Stimme und sein sympathisches Auftreten hervor – auch wenn er nie sein Gesicht zeigt. Die ersten Videos veröffentlichte der heute 23-jährige Corpse Husband mit 17 Jahren. Darin ging es gelegentlich um Horror-Geschichten, die ihm von Zuschauern geschickt wurden.

Sein Durchbruch gelang mit dem Release des Gesellschaftsspiels Among Us, das er mit großen Streamern wie Valkyrae oder PewDiePie spielte. Mittlerweile hat der YouTuber über 7 Millionen Follower.

Was haltet ihr von der Geschichte? Seid ihr selbst Fans von Corpse Husband? Kennt ihr ähnliche Geschichten? Schreibt sie in die Kommentare.

Falls ihr sie noch nicht kennt und euch dafür interessiert, hier sind die 10 größten Gaming-YouTuber 2021 in Deutschland