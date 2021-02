In Deutschland warf der YouTuber ApoRed 2016 einer Gruppe von Passanten vor einer Hamburger Sparkasse eine Tasche hin, brüllte „30 Sekunden habt ihr alle Zeit, lauft lieber, wenn euch euer Leben etwas wert ist!“ Der fingierte also einen Terror-Anschlag und wurde dafür rechtlich belangt.

Was sind „Pranks“? Pranks waren früher mal harmlose Scherze, die Paola und Kurt Felix bei „Verstehen Sie Spaß?“ mit Prominenten trieben. Oder für die Jüngeren: Pranks waren früher mal harmlose Scherze, die Ashton Kutscher auf MTV in „Punk’d“ trieb.

Das Recht sagt sogar, ein Mensch habe keine Verpflichtung, selbst die Flucht zu ergreifen, sondern darf tödliche Gewalt anwenden, solange er rechtmäßig handelt und sich an einem Ort befindet, an dem er sich aufhalten darf.

So kam der YouTuber ums Leben : Wie mehrere US-Seiten berichten, kam der 20-jährige YouTuber Timothy Wilks am Freitag ums Leben. Der plante einen „Robbery Prank“ für seinen YouTube-Kanal: Er wollte einen Überfall vortäuschen, eine Gruppe von Passanten furchtbar erschrecken und deren Reaktion dann ins Netz stellten.

In den USA ist ein YouTuber bei einem „Prank“-Video erschossen worden. Der ging mit einem Metzgermesser auf eine Gruppe von Fremden in Nashville, Tennessee, zu. Einer der Männer fühlte sich bedroht, griff zur Waffe und feuerte. Der YouTuber starb. Den Schützen erwartet offenbar keine Anklage.

