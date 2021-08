Mit dem zweiten Banner von Genshin Impact Patch 2.0 erhält die Feuerwerks-Verrückte Yoimiya Naganohara den Einzug ins Spiel. Wir von MeinMMO zeigen euch, wer sie ist und was sie kann.

Wer ist Yoimiya? Yoimiya kommt von der Insel Narukami aus Inazuma. Sie ist auch besser bekannt als die „Königin des Sommerfestes“. Den Titel der Königin trägt sie, da sie als die beste Pyrotechnikerin aus Inazuma bekannt ist. Zudem ist Yoimiya die Erbin von „Naganoharas Feuerwerksartikel“-Laden, den es schon seit sehr langer Zeit auf Narukami gibt. Jedes Jahr ist sie für das Feuerwerk während des Sommerfestes in der Hauptstadt Inazuma verantwortlich und lässt damit jedes Mal aufs Neue alle verblüfft zurück.

Bei den Kindern in Inazuma ist sie als „heldenhafte Schwester“ bekannt und hat zu jedem Problem eine Lösung parat. Aber nicht nur Kindern ist sie aufgeschlossen gegenüber. Mit ihrem Lächeln und strahlend hellen Feuerwerken inspiriert Yoimiya Reisende und erleuchtet ihnen neue Möglichkeiten. Sie versucht stets ihr Bestes, um Menschen in Not zu helfen.

Ihre Leidenschaft sind alle Arten von Feuerwerk und deren Herstellung. Sie ist der festen Überzeugung, dass die schönsten Feuerwerke mit den wundersamsten Momenten zusammen stattfinden. Die Feuerwerke fangen, laut Yoimiya, selbst die winzig kleinsten Emotionen ein.

Auch in ihrer Freizeit beschäftigt sich Yoimiya am liebsten mit Feuerwerk. Außerdem mag sie es einfach mit allen zu spielen, Bücher zu lesen und mit Menschen zu plaudern. Zudem hat sie eine Laktoseintoleranz und isst lieber Snacks zwischendurch als große Hauptgerichte.

Yoimiya gilt als „das Beste am Sommer auf Narukami“. Dies könnt ihr euch auch noch mal in der Figurenvorschau von ihr ansehen:

Naganohara Yoimiya – Fähigkeiten und Element

Was kann Yoimiya? Yoimiya ist ein Pyro-Damage-Dealer. Sie nutzt also das Feuer-Element, um mit ihrem Bogen Schaden an Gegnern anzurichten. Passend zum Feuer-Element benutzt sie ihr selbstgefertigtes Feuerwerk, um damit Feinde zu attackieren oder zu markieren, damit ihre Teammitglieder ebenfalls Pyro-Schaden ausrichten können.

Was sind ihre Eigenschaften? Yoimiya trägt den Titel „Ausgelassene Flammen“ und bringt folgende Eigenschaften mit:

Waffe: Bogen

Zugehörigkeit: Naganohara Feuerwerke

Sternbild: Carassius Auratus

Göttliches Auge: Feuer

Was besitzt sie für Angriffe und Fähigkeiten? Yoimiya ist erst der zweite Pyro-Charakter, der einen Bogen benutzt. Dies kann sie genau mit ihrem Bogen ausführen:

Standardangriff: Führt bis zu fünf Pfeilschüsse aus

Heftiger Schlag: Führt einen gezielten Schuss mit höherem Schaden und höherer Genauigkeit aus. Je nach Länge des Aufladens verursacht der Angriff unterschiedliche Effekte: Auflade-Level 1: Schießt einen Feuerpfeil, der Pyro-Schaden verursacht Auflade-Level 2: Erschafft je nach Länge des Aufladens bis zu 3 Feuerpfeile, die zusammen mit dem Schuss abgefeuert werden. Sie suchen automatisch nach Gegnern in der Nähe und verursachen Pyro-Schaden

Elementarfähigkeit: „Niwabi-Feuertanz“: Wandelt für 10 Sekunden die Pfeile um und verursacht mit ihnen erhöhten Pyro-Schaden. Während der Wirkungsdauer der Elementarfähigkeit kann Yoimiya Auflade-Level 2 beim heftigen Schlag nicht erreichen. Der Effekt endet vorzeitig, wenn sie ausgewechselt wird

Spezialfähigkeit: „Ryuukin-Steinbrech“: Feuerwerksraketen werden auf die Gegner gefeuert und verursachen Pyro-Flächenschaden. Außerdem wird ein getroffener Gegner markiert. Daraufhin aktiviert sich „Ryuukin-Lohe“ für 10 Sekunden: Löst beim Treffen von markieren Gegnern mit Standardangriffen, heftigen Schlägen, Angriffen aus dem Fall, Elementarfähigkeiten und Spezialfähigkeiten von allen Truppenmitgliedern, außer Yoimiya selbst, eine Explosion aus, die Pyro-Flächenschaden verursacht Sollte ein markierter Gegner schneller besiegt werden als die Wirkungszeit gilt, springt die Marke mitsamt der restlichen Wirkungsdauer automatisch auf einen Gegner über, der sich in der Nähe befindet Zwischen den Explosionen existiert eine Abklingzeit von 2 Sekunden Der Effekt endet sofort, wenn Yoimiya besiegt wird



Die Sternbilder von Yoimiya

Was sind Sternbilder? Wenn ihr einen Charakter in Genshin Impact mehrmals erhaltet, könnt ihr Sternbilder freischalten. Jeder Charakter hat sechs Sternbilder, wovon Sternbild drei und fünf immer die Stufe der Elementar- und Spezialfähigkeit um drei erhöht. Dies sind die anderen wichtigen Sternbilder von Yoimiya:

1. Sternbild: Verlängert die Wirkungsdauer von Ryuukin-Lohe um 4 Sekunden. Außerdem erhöht sich während der Wirkungsdauer von Ryuukin-Lohe Yoimiyas Angriff für 20 Sekunden lang um 20 %, wenn der Gegner besiegt wird, der von Yoimiyas eigens geschaffener Lohe betroffen ist

2. Sternbild: Wenn mit Yoimiyas Pyro-Schaden ein kritischer Treffer verursacht wird, erhöht sich Yoimiyas Pyro-Schaden für 6 Sekunden lang um 25 %. Der Effekt bleibt bestehen, auch wenn Yoimiya nicht mehr auf dem Feld ist

4. Sternbild: Explodiert die Ryuukin-Lohe, die Yoimiya selbst geschaffen hat, verringert sich die Abklingzeit von Niwabi-Feuertanz um 1,2 Sekunden

6. Sternbild: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % wird bei Standardangriffen ein zusätzlicher Pfeil abgeschossen und verursacht 60 % des eigentlichen Schadens vom Standardangriff.

Um Yoimiya auf Level 90 zu bringen sind insgesamt 2.092.530 Mora und 421 EXP-Kärtchen nötig

“Es macht keinen Spaß, Yoimiya zu spielen”

Was sagen Content Creator zu Yoimiya? Jedes Mal, wenn ein neuer Charakter erscheint, ist es zur Routine geworden, diesen zu bewerten und als YouTuber oder Streamer seine Meinung mit der Community zu teilen. Die meisten sind nicht ganz überzeugt von Yoimiya:

„Wenn ihr Meta-Spieler seid, zieht lieber einen Archon. (…) Baal wird viel stärker sein als Yoimiya.“ – AsianGuyStream (via YouTube)

„Yoimiya fehlt es bei diesem Spiel an Flächenschaden. In Genshin Impact ist Flächenschaden sehr wichtig.“ – Zy0x (via YouTube)

„Ich lasse den Schaden beiseite. Es macht keinen Spaß, Yoimiya zu spielen. Mich treibt es immer wieder zu Kazuha.“ – Enviosity (via YouTube)

Jedoch sind sich alle von ihnen einig, dass man in Genshin Impact auf jeden Fall darauf achten sollte, dass man Spaß mit seinen Charakteren hat. Selbst, wenn der Endgame-Dungeon nicht perfekt zu schaffen ist, lohnt es sich nicht nur, wegen des Schadens, einen Charakter zu ziehen. Sie sehen Yoimiya im mittleren Bereich und glauben, dass sie sich aber gut im Team zwischen Kyro-, Hydro- und Elektro-Charakteren macht.

SevyPlays hat mehr Hoffnung in Yoimiyas Fähigkeiten gesetzt:

Wir haben erst 50 % bis 60 % von Yoimiyas Potenzial gesehen. Wenn wir sie tatsächlich passend ausrüsten können, wird sie richtig stark werden. Ungeachtet dessen, dass sie beim Testen das dritte Sternbild freigeschaltet hat. SevyPlays via YouTube

Was sagt die Community? Manche Spieler haben die Befürchtung, dass Yoimiya ein schlechter Charakter sein wird.

„Bitte lass Yoimiya nicht der schlechteste 5-Star sein. So viele Leute bezeichnen sie als schlecht. Es ist entmutigend.“ – ashen (via Twitter)

Andere wiederum sind von ihr überzeugt und haben sich perfekt vorbereitet:

„Ich werde ihr Sternbild bis Stufe 6 freischalten und ihre Waffe ziehen. Mir ist es egal, was andere sagen. Sie wird am Ende sowieso in Ordnung sein und die Herausforderungen meistern, wie alle anderen Charaktere auch. […]“ – Tyler Le (via Twitter)

Einige sind bereit, Yoimiya für Baal zu skippen:

„Auch wenn ich Yoimiya gern hab, muss ich sie skippen. Mein Herz und verwobene Schicksale gehören der allmächtigen Baal. Lol.“ – Colm Fox (via Twitter)

Wann kann ich Yoimiya spielen? Yomiya ist während ihrer Quest in Inazuma für einen kurzen Moment spielbar. So ist es einfacher, vorauszusagen, wo ihr Potenzial liegt. Ausgerüstet ist sie mit der 5-Sterne Waffe „Donnerpuls“, dem Artefakt-Set „Altes Hofritual“ und ihr Sternbild ist bis Stufe drei freigeschaltet. Ihr mögliches Können wurde jedoch nicht voll ausgeschöpft, da das Artefakt-Set nicht optimal für sie ist und keinen Pyro-Damage-Bonus-Stat besitzt. Vollständig ins Spiel kommt sie aber erst später.

Yoimiyas Banner – Möglicher Release

Wann kommt der Banner mit Yoimiya? Da Yoimiya mit Sayu und Ayaka zusammen für den Patch 2.0 angekündigt wurde und Ayaka bereits bis zum 10. August erhältlich ist, wird Yoimiya höchstwahrscheinlich direkt darauf folgen. Bereits in der Vergangenheit wurden die Banner abends oder morgens gegen neue ersetzt. Dies ist davon abhängig, wann der Gebets-Banner davor ausläuft. Yoimiya wird in dem Fall abends am 10. August ab ca. 19 Uhr bis 20 Uhr erscheinen, da Ayakas Banner um 18:59 Uhr zu Ende geht.

Außerdem ist es für die meisten Spieler immer noch interessant, welche 4-Sterne Charaktere mit im Banner sein werden. In dem Fall ist es wahrscheinlich, dass der Anemo-Ninja Sayu zusammen mit zwei bereits bekannten Charakteren ebenfalls im Banner auftauchen wird. Zudem hat ein bekannter und bisher verlässlicher Leaker auf Twitter folgenden Banner angekündigt:

Wie bekommt man Yoimiya? Die Charaktere in Genshin Impact erhaltet ihr normalerweise durch Gebete in Bannern, die alle zwei bis drei Wochen ausgetauscht werden. Nur in dieser Zeit könnt ihr, für einen bestimmten 5-Sterne Charakter, eure Urgesteine opfern. Urgesteine erhaltet ihr durch viele Arten von Quests, Events oder nach Aktualisierungen im Ingame-Briefkasten. Ansonsten könnt ihr auch Schöpfungskristalle kaufen, die sich zu Urgesteinen umwandeln lassen. Damit könnt ihr dann am Banner ziehen und auf Yoimiya hoffen.

Habt ihr euch schon auf Yoimiya vorbereitet und werdet an ihrem Banner ziehen? Spart ihr eventuell auf andere Charaktere? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Unter anderem wurden drei neue Charaktere aus Inazuma geleakt.