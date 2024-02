WoW-Spieler stellt Weltrekord im Dauerzocken auf – schlägt alten Rekord um über 23 Stunden

In dem Survival-Spiel ARK Survival Ascended gibt es jetzt Micky und Minnie Maus als Skin und in einem Minispiel.

Gab es auch Pausen? Ja, die gab es. Für jede volle Stunde, die Barnabás in World of Warcraft verbrachte, verdiente er sich 5 Minuten Pause – etwa um etwas zu essen, ins Badezimmer zu gehen oder einen Moment lang zu dösen. Das sind die üblichen Bedingungen für solche „Marathon-Rekorde“, heißt es auf der Website von Guinness.

Ich bereue es nicht [so viel Zeit ins Spiel gesteckt zu haben], aber ich empfehle es auch niemandem. Ich liebe das Spiel und werde mir den Rekord zurückholen, wenn er jemals gebrochen wird. Der gehört mir für das ganze Leben – Ich will, dass jeder das weiß.

Guinness und die erfassten Rekorde gelten inzwischen häufig als umstritten. So gibt es immer wieder Anschuldigungen, dass man sich einfach Rekorde kaufen könne, indem man einen Rekordversuch einfach so spezifisch definiert, dass er quasi ohne Konkurrenz läuft und man automatisch besteht. Das ZDF Magazin Royale hatte sich mit diesen Vorwürfen satirisch auseinandergesetzt.

Wie lange hat er gezockt? Insgesamt kommt Barnabás auf eine Spielzeit von 59 Stunden und 20 Minuten – er hat also zwei Tage und Nächte durchgezockt und dann nochmal einen halben Tag rangehängt. Damit hat er den alten Rekord weit hinter sich gelassen – denn der kam „nur“ auf 35 Stunden und 49 Minuten. Barnabás ist damit der neue Weltrekordhalter (via guinnessworldrecords.com ).

