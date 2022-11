Ihr wollt WoW mal wieder ausprobieren, bevor Dragonflight kommt? So spielt ihr am Wochenende kostenlos

Ihr habt schonmal World of Warcraft gezockt und wollt kurz vor dem Start von Dragonflight nochmal ins MMORPG reinschauen? Dann habt ihr am Wochenende die Gelegenheit dazu.

Was ist das für ein Event? Wie schon bei den vorigen Erweiterungen, wie Shadowlands oder Battle of Azeroth, bekommen inaktive WoW-Spieler für kurze Zeit kostenlos Zugang zum Spiel. Das heißt, dass ihr Blizzards-Erfolgs-MMORPG eine Zeit lang kostenlos spielen und viele sonst hinter der Abo-Schranke verborgene Inhalte frei genießen dürft.

So kommt ihr als Veteran nochmal kostenlos ohne Abo in World of Warcraft

Das sind die Voraussetzungen: Um am Free2Play-Wochenende mitzumachen, braucht ihr einen inaktiven WoW-Account. Es reicht also, wenn ihr irgendwann einmal eine Version von WoW gekauft und eine Zeitlang ein Abo unterhalten habt.

Wie lange geht der Spaß und wie komme ich rein? Die kostenlose Spielzeit geht vom 17. November 2022 bis zum 20. November um 19:00 Uhr unserer Zeit. Um ins Spiel zu kommen, ladet ihr die Battle-New-App unter diesem Link runter, meldet euch mit eurem Account an und installiert WoW. Wenn ihr wirklich lange nicht mehr in Azeroth oder bei anderen Blizzard-Welten wart und eure Zugangsdaten nicht mehr wisst, dann findet ihr beim Support von Blizzard sicherlich Hilfe.

Achtet übrigens auch auf die Systemvoraussetzungen, denn WoW ist in den letzten Updates etwas anspruchsvoller geworden und euer alter WoW-Rechner packt es womöglich jetzt nicht mehr.

Was kann ich alles erleben? Fast das komplette Spiel. Wenn ihr ein erfahrener Spieler seid oder bereits einen Charakter aufgelevelt habt, könnt ihr das Tutorial auslassen und direkt auf Stufe 1 im Startgebiet eures gewählten Volkes beginnen.

Wenn ihr Stufe 10 erreicht habt, könnt ihr entweder in der vorletzten Erweiterung Battle for Azeroth weiterspielen oder mit Chromie sprechen, um im Rahmen einer Zeitreise-Kampagne ein weiter zurückliegendes Addon zu spielen. Wählt eine entsprechende Erweiterung und setzt eure Heldenkarriere fort, bis ihr bereit seid, die Dracheninseln zum Release von Dragonflight mit Stufe 60 zu betreten.

Was ist, wenn ich noch nie WoW gekauft habe? Das Free2Play-Event gilt leider nur für Spieler, die schon einmal WoW erworben und gespielt haben. Wer noch gar nie mit WoW zu tun hatte, kann aber nach wie vor die Testversion herunterladen und damit ein wenig Azeroth-Luft schnuppern. Die kostenlose Trial-Version könnt ihr hier herunterladen.