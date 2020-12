Am Abend des 10. Dezember kommt es laut Spielern zu Problemen beim Betreten von Dungeons oder dem neuen Feature Torghast in World of Warcraft: Shadowlands. Spieler können nicht mehr in Instanzen. MeinMMO schaut, was da los ist und was ihr tun könnt.

Was ist das Problem? Heute, am 10. Dezember, kommt es seit etwa 18:00 Uhr vermehrt zu Problemen mit Instanzen. Spieler in den Foren und im Spiel selbst beschweren sich, dass sie weder Dungeons noch Torghast betreten können. Betroffen sind nach aktuellen Berichten:

mythische Dungeons

das LFG-Tool

Torghast

teilweise der neue Raid Schloss Nathria

Wenn Spieler versuchen, sich über eine Warteschlange für eine dieser Instanzen anzumelden oder sie betreten, kommt entweder gar keine Verbindung oder sie fliegen direkt wieder aus der Instanz heraus. Spielen ist in diesem Content so nicht möglich.

Darum ist das besonders ärgerlich: Da am Mittwoch, den 9. Dezember, die 1. Season von Shadowlands gestartet ist, wollen Spieler jetzt die neuen Inhalte erkunden. Das sind etwa die mythischen Schlüsselsteindungeons und die neuen Stufen in Torghast, dem Turm der Verdammten.

Viele versuchen, noch ein paar Upgrades aus den Dungeons zu ziehen, um sich für den ebenfalls neuen Raid Schloss Nathria vorzubereiten, das nur einen Tag nach seinem Release schon generft wurde. Schloss Nathria scheint sich nach aktuellem Stand noch betreten zu lassen, auch wenn es Meldungen gibt, dass es nicht funktioniert.

In Nathria gibt es außerdem 48 Legendarys für die Klassen zu holen, welche die Spieler dann aber unter Umständen nicht herstellen können. Denn die benötigte Seelenasche gibt es in Torghast, der gerade nicht betreten werden kann. Hergestellt werden müssen die Gegenstände dort ebenfalls.

Status auf Twitter & mögliche Problemlösung

Das kann ich tun: Wenn ihr versucht, über einen Browser einer Instanz beizutreten, versucht es einfach mehrmals. Mit etwas Glück kann es passieren, dass ihr den Dungeon dann dennoch betreten könnt. Ihr müsst dann nur noch hoffen, dass die Verbindung auch bleibt.

Mehr Tipps aus der Community gibt es aktuell nicht. Das Problem scheint aber mehrere Spieler auf allen Realms in Europa zu betreffen.

Was sagen die Entwickler? Der Kundendienst auf Twitter hat nach aktuellem Stand noch kein Statement zu dem Problem gepostet (19:15 Uhr). Wir können also noch nicht genau sagen, wie schnell das Problem gelöst werden kann.

Spieler vermuten, dass der Instanz-Server aktuell nicht zu erreichen ist. Dafür spricht, dass fast sämtliche Instanzen-Inhalte nicht zu betreten sind. Ein solches Problem löst Blizzard in der Regel recht schnell. Je nach Größe kann es sich aber auch ziehen.