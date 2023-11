WoW: Profi-Tank fliegt mitten im „World First“-Rennen aus dem Raid – hat sein Abo vergessen

Auch die Profi-Spieler von Method machen in World of Warcraft mal dumme Fehler. Heute auf dem Programm: Das WoW-Abo nicht bezahlen.

In World of Warcraft gibt es viele Gründe für einen Disconnect. Ein Bug, eine Accountsperre oder ein kurzer Internet-Aussetzer. Das kann ungeheuer nervig sein und auch die Profi-Spieler sind davon nicht verschont. Vor allem im „Race to World First“, dem Wettrennen im neusten Raid – Amirdrassil, Hoffnung des Traums – kann das besonders ärgerlich sein, wenn während eines entscheidenden Kampfes das Spiel plötzlich entscheidet, dass man einen Disconnect erleiden muss.

Dass das manchmal aber auch den banalsten aller Gründe haben kann, erfuhr nun ein Tank der Profi-Gilde Method.

Was ist passiert? Die Profi-Gilde Method ist aktuell auf Platz 3 im Rennen um den „World First Clear“ des aktuellen Schlachtzugs Amirdrassil. Vor allem der 8. und damit vorletzte Boss Tindral stellt viele Gilden vor Probleme.

Während eines Kampfes stellt der Tank Nate (auch “Immonate”) dann plötzlich fest, dass sein Spiel die Verbindung vom Server getrennt hat. Etwas verwundert informiert er seine Mitspieler:

„Die Saat [eine Bossfähigkeit] ist explodiert und mein Spiel ist abgestürzt.“

Doch kaum hatte Immonate das ausgesprochen, verrät ihm die Charakterauswahl bereits, was der wahre Grund für den Disconnect war. Denn hinter seinen Charakteren steht „Inaktiv“ und das Spiel schlägt ihm vor, doch ein Abo abzuschließen.

Sichtlich ein wenig peinlich berührt informiert er auch gleich seine Gilde darüber und erntet Gelächter von mehreren Mitstreitern.

Bekommt man keine Warnung? Doch, schon. Bevor die Spielzeit abläuft, wird man in Intervallen darauf im Spiel hingewiesen – es erscheint eine kleine Nachricht im Chatfenster. Diese kann allerdings in der Hitze der anstrengenden Gefechte eines Raids komplett untergehen. Die Profis müssen in der Regel einen Blick auf Dutzende Effekte und Fähigkeiten haben und interessieren sich nur recht wenig für das, was vielleicht im Chat geschrieben steht.

Immerhin: Inzwischen ist es Method gelungen auch den 8. Boss des Raids, Tindral Swiftsage, bezwingen zu können. Sie stehen damit nun als dritte Gilde gleichauf mit Team Liquid und Echo, die ebenfalls bereits beim letzten Boss angekommen sind und nun um den World First Kill von Fyrakk kämpfen.

Hattet ihr auch schonmal einen „taktisch unklugen“ Disconnect, weil eure Spielzeit abgelaufen ist?

Andere “Profis” werden wegen inaktiv aus den Gilden gekickt – auch wenn das viel Show ist.