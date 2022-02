WoW: Das Warten hat ein Ende – Patch 9.2 hat ein Release-Datum

Das Warten auf Patch 9.2 in World of Warcraft hat ein Ende. Das Update kommt schon in wenigen Wochen.

Die aktuelle Content-Dürre in World of Warcraft ist für viele Spielerinnen und Spieler nur schwer erträglich. Korthia ist auch auf dem zehnten Twink ausgelutscht, Sylvanas dutzende Male bezwungen und alle Pakte durchgespielt. Neue Inhalte lassen lange auf sich warten – doch jetzt hat die Warterei ein Ende. Blizzard hat das Release-Datum für Patch 9.2 Ende der Ewigkeit veröffentlicht.

Wann erscheint Patch 9.2? Patch 9.2 Ende der Ewigkeit erscheint offiziell am 23. Februar 2022 bei uns. Auf den amerikanischen Realms ist es, wie üblich, bereits einen Tag früher der Fall, also am 22. Februar.

Das heißt: In weniger als 2 Wochen werden die neuen Inhalte freigeschaltet.

Was steckt alles im neuen Update? Patch 9.2 zeigt sich eher traditionell und erweitert World of Warcraft: Shadowlands so, wie man es von einem Patch erwartet. Es gibt:

Ein neues Gebiet: Zereth Mortis, das die Ursprünge der Schattenlande erklärt

Ein neuer Raid: Mausoleum der Ersten, in dem man gegen Anduin und den Kerkermeister kämpft

Neue Kampagnen-Quests, die Shadowlands auf die Zielgeraden führen

Jede Menge neue kosmetische Belohnungen

Eine neue Saison in PvE und PvP

Die Rückkehr der Tier-Sets mit entsprechenden Set-Boni und einem klassenspezifischen Aussehen

Sämtliche Inhalte von Patch 9.2 haben wir euch in diesem Artikel genauer vorgestellt.

Wie geht es danach weiter? Patch 9.2 ist der letzte „große“ Patch von Shadowlands. Danach folgt lediglich noch das Update 9.2.5, das eine Reihe von kleineren Features und ein Highlight bringen wird – das Cross-Faction-Play, bei dem Horde und Allianz gemeinsam Dungeons, Raids und PvP-Schlachten bestreiten können.

Kurz darauf sollte es erste Informationen zu Patch 10.0 geben, also der nächsten Erweiterung, die Spieler hoffentlich wieder nach Azeroth führt – zumindest wünschen sich das viele. Ein erster Leak lässt bereits vermuten, dass es sich dabei um eine Drachen-Erweiterung handelt:

