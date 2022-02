World of Warcraft soll noch einmal stark wachsen – das will der Xbox-Chef. In 5 Jahren, im Jahr 2027, soll WoW deutlich „mehr Spieler als heute“ haben. Das Wundermittel heißt, laut Phil Spencer, “Zugänglichkeit”.

Blizzards großes MMORPG, World of Warcraft, ist inzwischen fast 18 Jahre alt. Nur wenige andere Spiele bleiben so lange auf dem Markt relevant. Doch mit den Abenteuern in Azeroth soll noch lange nicht Schluss sein – zumindest dann, wenn es nach dem Xbox-Chef Phil Spencer geht.

Der will nämlich, dass WoW in den nächsten Jahren weiter wächst und 2027 mehr Spieler erreicht, als das heute der Fall ist.

Was wurde gesagt? Auf die Frage, wie man Spiele wie World of Warcraft noch erfolgreicher machen könnte, erklärte der Xbox-Chef Phil Spencer gegenüber dem Journalisten Stephen Totilo:

Ja, ich will dass in 5 Jahren mehr Leute WoW spielen als es heute der Fall ist. Ich will, dass mehr Leute in 5 Jahren Call of Duty spielen, dass mehr Leute in 5 Jahren Candy Crush spielen, weil wir es zugänglicher für mehr Leute gemacht haben.

Warum interessiert WoW den Xbox-Chef? Das liegt vor allem daran, dass Microsoft gerade im Begriff ist, das Unternehmen Activision Blizzard aufzukaufen und in den Microsoft-Kosmos zu integrieren. Der Kauf muss zwar noch von Behörden abgesegnet werden, doch scheinen dir Vorbereitungen für eine Integration der Blizzard-Titel, etwa in den Game Pass, bereits zu laufen. Zumindest kündigte man derlei schon in einem Blog-Eintrag an.

Soll WoW casual-freundlich werden, auf mehr Plattformen kommen?

Was bedeutet „zugänglicher“ in dem Kontext? Darüber lässt sich nur spekulieren. Eine mögliche Interpretation ist, dass die Spiele schlicht auf mehr Plattformen erscheinen und somit ein potenzielles, größere Publikum ansprechen. Die Spiele könnten auf der Xbox oder im Game Pass erscheinen. Zumindest die Konsolen-Umsetzung von WoW ist ein Traum, den viele Spieler schon seit Jahren hegen.

Eine zweite Interpretation wäre, dass die Spiele an sich zugänglicher sein sollen, also der tatsächliche Spiel-Einstieg leichter fällt. World of Warcraft hatte das erst vor einigen Jahren mit einem neuen Tutorial in die Wege geleitet, doch auch Hürden wie die monatlichen Abo-Gebühren könnten damit gemeint sein.

Ob die Pläne gelingen, World of Warcraft in 5 Jahren noch einmal zu mehr Spielern zu verhelfen, als es gegenwärtig der Fall ist – das bleibt abzuwarten. Immerhin hat World of Warcraft dann bereits 23 Jahre auf dem Buckel und ist knapp ein Viertel Jahrhundert alt.

Auf der anderen Seite dürften die Spielerzahlen vom modernen WoW selten so niedrig gewesen sein, wie aktuell zu Shadowlands – eine der unbeliebtesten Erweiterungen überhaupt. Diesen Wert in Zukunft zu übertreffen, dürfte wahrscheinlich recht einfach gelingen.