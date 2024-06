WoW nimmt Menschen den Ruf-Bonus – Der Ersatz enttäuscht alle

Menschen verlieren in WoW: The War Within ihren besten Volksbonus. Aber der Ersatz kommt schlecht an – die meisten halten ihn für nutzlos.

In World of Warcraft haben alle Volker mehrere spezifische Volksboni, auch „Racials“ genannt. Das sind zumeist kleine Fähigkeiten mit geringer Auswirkung, die einfach zum jeweiligen Volk passen sollen. Menschen hatten hier bisher einen extrem starken Bonus, der ihren Ruf-Gewinn steigert. Doch mit der neuen Erweiterung „The War Within“ verschwindet das – und der Ersatz ist schon jetzt extrem unbeliebt.

Was war der bisherige Bonus? Menschen hatten bisher den Bonus „Diplomatie“. Dieser Bonus hat dafür gesorgt, dass sie aus allen Quellen 10 % zusätzlichen Ruf erhalten haben. Das sorgte dafür, dass Menschen schneller als alle anderen Völker in WoW ihre Ruf-Fraktionen auf das Maximum bringen konnten.

Gerade bei Fraktionen, die sich pro Tag oder Woche nur begrenzt farmen lassen – etwa durch Weltquests oder tägliche Aufgaben – ist das ein klarer Vorteil. Besonders in einer Zeit, in der durch Ruhm-Stufen, die an den Ruf gebunden sind, Belohnungen wie Ausrüstung oder neue Questreihen gekoppelt sind.

Da mit The War Within sämtlicher Ruf-Fortschritt accountweit wird, hat der Bonus keinen Nutzen mehr. Deshalb erhalten Menschen einen Ersatz.

Was bekommen Menschen stattdessen? Die neue menschliche Volksfähigkeit wird „No Place like Home“ (zu Deutsch ca. „Zuhause ist’s am schönsten“) und sorgt dafür, dass die Abklingzeit des Ruhesteins um 5 Minuten reduziert ist. Außerdem hat der Ruhestein künftig zwei Aufladungen, sodass ihr viel häufiger zum Gasthaus eurer Wahl zurückkehren könnt.

Warum wird das kritisiert? Der neue Volksbonus hat in den Augen der meisten Spielerinnen und Spieler überhaupt keinen praktischen Nutzen. Charaktere müssen ohnehin nur recht selten zu ihrem Gasthaus zurückkehren und in einer Welt, in der man sich mit dem dynamischen Fliegen extrem schnell bewegen kann, ist der Vorteil hiervon nochmals verringert.

Gerade im Subreddit von WoW kursieren mehrere Memes dazu, dass der alte Volksbonus quasi ohne Ersatz gestrichen wurde oder dass es sich bei dem neuen Bonus lediglich um eine schlechtere Version des Vulpera-Bonus handeln würde.

Beachtet allerdings, dass es sich bei dem neuen Volksbonus bisher noch um eine Fähigkeit aus der Alpha von The War Within handelt. Es wäre durchaus möglich, dass Blizzard diese Fähigkeit nochmal überarbeitet und dann etwas anderes zur Verfügung stellt. Was würdet ihr gerne als Bonus der Menschen sehen?