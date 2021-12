WoW Classic: Eine „verbotene Strategie“ im Alteractal bringt den Sieg, führt aber zum Bann

Ein Druide führte die Horde in WoW: Classic mehrfach zum Sieg – wurde dann aber gebannt. Denn andere dachten, er sei die ganze Zeit afk.

Das Alteractal in World of Warcraft: Classic (und Burning Crusade Classic) ist ein beliebter Ort, um Ehre zu farmen. In keinem anderen Schlachtfeld gibt es so viel Ehre und die Matches gehen rasch vorbei, wenn man sich an das „Standard-Vorgehen“ hält. Wer jedoch nicht mitmacht, wird gerne mal reportet – und das kann den Sieg kosten.

Was ist passiert? Im Subreddit von WoW Classic berichtet der Druiden-Spieler „Cheezeburger“, dass er in World of Warcraft gebannt wurde. Er wurde zu oft wegen Inaktivität gemeldet, obwohl das gar nicht der Wahrheit entspricht. Stattdessen hat er, nach eigenen Aussagen, einfach nur sehr strategisch gespielt und den eigenen Boss im Bunker verteidigt und dabei viele Siege errungen, von denen seine Mitspieler aber kaum erfahren haben.

Wenn alle nach vorne stürmen, rennt ein Druide nach hinten

Was war seine Strategie? Direkt nach dem Start des Matches stürmen eigentlich alle Spieler nach vorne. Das Alteractal ist zumeist ein „Wettrennen“, wer den feindlichen Boss in der gegnerischen Basis zuerst umhauen kann. Zu richtigem PvP kommt es dabei nur selten, es ist oft einfach ein PvE-Wettrennen.

Der Horden-Druide Cheezeburger gehört allerdings zu den Spielern, die ihren Boss verteidigen, um den Mitspielern ein wenig mehr Zeit an der Front zu verschaffen. Er betritt den eigenen Bunker, verstärkt alle Bosse mit Dornen und dem Mal der Wildnis und harrt dann 2-3 Minuten in Verstohlenheit aus, bis die Feinde anrücken.

In der Zeit wurde er allerdings oft als „afk“ gemeldet – immerhin sitzt er dort quasi reglos im Bunker, doch das ist Teil der Strategie.

Attentäter-Druide hält allein den ganzen Raid auf

Er wartet nämlich ab, bis die Allianz den Bunker stürmt und den Bosskampf beginnt. Nachdem der Tank genug Aggro aufgebaut hat, taucht Cheezeburger auf und belegt den Tank mit „Wirbelsturm“ (Cyclone). Dadurch wird der Tank für einige Sekunden aus dem Kampf genommen, sodass der Boss Amok läuft und eine Reihe von DPS-Spielern hinrichtet. Während Panik ausbricht und der Tank aus dem Wirbelsturm kommt, wird dieser nun von Cheezeburger mit einem Angriff aus dem Stealth mit hoher Wahrscheinlichkeit getötet – immerhin sind die Heiler damit beschäftigt, die Panik in der Gruppe abzufangen.

Das Ende vom Lied ist, dass zu viele Spieler der Gruppe sterben und ohne Tank die Allianz sich erst einmal neu formieren muss, um den Kampf erneut zu beginnen. In aller Regel sorgte das für genug Zeit, damit die Horde ihren eigenen Kampf gegen den Bunker-Boss der Allianz gewinnen konnte.

Jetzt, nachdem er mit dieser Strategie lange die Horde zum Sieg geführt hat, wurde er von Blizzard für 8 Tage gebannt – vermutlich automatisiert nach zu vielen AFK-Meldungen.

Was macht Blizzard? Cheezeburger hatte versucht, den Bann aufzuheben und ein Ticket geschrieben. Doch laut seiner Aussage könnte Blizzard „keine Kommentare zu bestimmten Strategien“ abgeben und man habe „keinen Zugriff auf Daten, die dazu führen könnten, dass der Bann aufgehoben wird“.

Cheezeburger sieht als einzige Lösung also, künftig wohl jedes seiner Matches auf Video festzuhalten, um so Beweismaterial zu besitzen.

Was haltet ihr von dieser Sache? Ist es okay, Spieler zu melden, die sich nicht an die Taktik des „ganzen Teams“ halten? Oder sollte so ein Verhalten bestraft werden? Muss man gar das automatisierte Bann-System überdenken?