WoW: Blizzard hat klammheimlich die Anhänger-Dungeons noch besser gemacht

Anhänger-Dungeons in World of Warcraft hatten viele Einschränkungen. Zwei davon wurden nun entfernt – was sie zu einer echten Alternative macht.

Die Anhänger-Dungeons waren bei der Einführung recht umstritten und Blizzard hat sogar strenge Limitierungen eingeführt, um die Auswirkungen auf die ganze World of Warcraft zu beobachten. Jetzt wurden diese Restriktionen deutlich gelockert – denn das Feature kommt offenbar gut an und die Bedenken sind verschwunden.

Der aktuelle Patch von WoW: Saat der Erneuerung:

Was sind Anhänger-Dungeons? Normalerweise braucht es für den Besuch in Dungeons von World of Warcraft 4 Mitspieler und damit soziale Interaktion, die oft mit Leistungsdruck einhergeht. Um das zu beseitigen, gibt es seit dem letzten Patch die „Anhänger-Dungeons“. Hier kann man einfach mit NPCs einen Dungeon bestreiten – zwar nur auf der niedrigsten Schwierigkeit („normal“), dafür aber ohne jeglichen Druck. Man kann jede Rolle ausprobieren, selbst die Führung übernehmen oder das den NPCs überlassen.

Für ein Kennenlernen des Dungeons oder den Abschluss der Story-Quests ist das optimal.

Was wurde geändert? Mit einem Hotfix hat Blizzard die Regeln für Anhänger-Dungeons am vergangenen Mittwoch (28.02.2024) geändert. Ab jetzt gelten folgende Details:

Die maximale Anzahl von Anhänger-Dungeons, die ein Spieler pro Tag betreten kann, wurde auf 50 erhöht (vorher 10).

Die Anwesenheit von Anhängern im Dungeon reduziert nicht länger die erhaltenen XP von menschlichen Spielern.

Die Limitierung von 50 Dungeons pro Tag dürfte für normale Spielerinnen und Spieler mehr als ausreichend sein. Die meisten dürften schon 10 Dungeons pro Tag kaum gefüllt haben. Nur wer allein über Anhänger-Dungeons leveln möchte, der dürfte jemals an diese Grenze gestoßen sein.

Auch die Erhöhung der XP dürfte man deutlich spüren. Bisher gab das Bezwingen von Feinden nämlich weniger XP, wenn die Gruppe aus NPCs bestand. Das sollte den Umstand ausgleichen, dass die NPCs ja einen großen Teil der Arbeit erledigen und man im Grunde schon fast „afk“ daneben stehen kann. Ein bisschen Interaktion ist allerdings schon notwendig, denn auf sich allein gestellt kommen die Anhänger nur sehr, sehr zäh durch den Dungeon.

Was sind die Nachteile von Anhänger-Dungeons? Auch mit diesen Anpassungen haben Anhänger-Dungeons noch immer einige Nachteile. Denn wer sich für einen „Random-Dungeon“ anmeldet, bekommt beim Abschluss des Dungeons einen dicken XP-Bonus als Dreingabe – den gibt es bei Anhänger-Dungeons nicht.

Anhänger-Dungeons werden demnach wohl niemals die effizienteste Art des Levelns sein – aber sie sind ein neuer Weg für alle, die ohne andere Mitspieler Instanzen besuchen und so leveln möchten.

Nutzt ihr die Anhänger-Dungeons zum Leveln oder Questen? Oder könnt ihr mit diesem Spielmodus gar nichts anfangen?

