Das Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem hat wie angekündigt das neue Update 1.0.5 erhalten, sogar etwas früher als gedacht. Der Patch bringt Fehlerbehebungen und hat das stärkste Build im Spiel, das Bleeding Build, richtig hart generft. Wir schauen auf die Patch Notes.

Was enthält Patch 1.0.5? Schon im Vorfeld war klar, dass die nächsten beiden Updates einige wichtige Fehler in Wolcen beheben würde. Nun ist der erste Patch da und wir wissen, was sich mit Update 1.0.5 verändert hat:

Es wurde ein Exploit behoben, durch den Spieler temporäre Produktivitätsboni stapeln konnten.

Es wurde ein Problem behoben, durch das der Endgegner von Akt III unverwundbar blieb und einfror, sobald er sterben sollte. Außerdem gab es einige Nerfs für ihn.

Es ist jetzt unmöglich die Qualität eines Gegenstandes zu erhöhen, dessen Qualität bereits auf der höchsten Stufe ist.

Es wurde ein Problem behoben, durch das die Beutestufe während der Expeditionen niedriger als erwartet war.

Update entzaubert Bleeding Edge

Auch das viel zu starke Build rund um die Fertigkeit „Blutiger Schnitt“ (engl. Bleeding Edge) wurde mit dem Update gleich auf mehreren Ebenen stark abgeschwächt. Die Änderungen beziehen sich alle auf das Upgrade „Unaufhaltsames Momentum“, das hatte den schaden des Skills enorm erhöht, wenn auf dem Gegner Debuffs gestapelt waren:

Der Schadensmultiplikator pro Status Effekt Stapel wurde von 20% auf 2% reduziert.

Der Schadensgewinn pro Level wurde von 1 auf 0 korrigiert.

Das Upgrade der Fähigkeit eine Abklingzeit von 10 Sekunden hinzu.

Die Schadensreduzierung wurde von -100 auf -150 erhöht.

Hier war ein Modifikator der Bösewicht – die hat den Schaden enorm erhöht.

Im Gegenzug mit dem Nerf wurden Beschwörungs-Fähigkeiten deutlich verstärkt und zudem die beschworenen Kreaturen in ihrem Verhalten angepasst, sodass sie sich jetzt schneller bewegen und Ziele auch von weiter Weg aus angreifen.

Was änderte sich noch? Mit dem Update wurde die Möglichkeit entfernt, Einzigartige Gegenstände in Legendäre Gegenstände umzuwandeln.

Es sei zwar nicht ausgeschlossen, dass die Option wieder eingeführt wird, doch dies soll erst der Fall sein, wenn die Umwandlung ordnungsgemäß funktioniert.

Die kompletten Patch Notes findet ihr hier auf Deutsch.

Einige Bus sind noch immer nicht behoben

Was fehlt in dem Update noch? Der neue Patch hat jedoch bei Weitem nicht alles behoben, was die Spieler bemängeln. So fehlen Fixes für:

Den Boss von Akt 1, der manchmal unverwundbar wird

Freigeschaltet Farben, die manchmal verloren werden

Charaktere, die in der Offline-Version nicht erscheinen

Auch der Fehler, der einen Twitch-Streamer zur sofortigen Deinstallation von Wolcen trieb, wird zumindest in den Patch Notes nicht erwähnt.

Bis es jedoch zu neuen Fehlerbehebungen kommt, müssen die Spieler sich erstmal gedulden. Das nächste Update kann erst in der kommenden Woche erscheinen.