Der leistungsstärkste PC der Welt entsteht übrigens in Deutschland. In Jülich wird ein neuer Supercomputer gebaut. Dieser soll schneller als alle anderen Systeme werden. In Zukunft soll er vor allem für das KI-Training eingesetzt werden:

Was genau macht hier SHMT? SHMT will das Problem damit lösen, indem man die gleichzeitige Ausführung einer einzigen Aufgabe durch mehrere Prozesse ermöglicht. Dadurch wird nicht nur die Arbeitslast pro Prozessor verringert, sondern auch die Effizienz der Aufgabe beschleunigt und weniger Energie verbraucht.

Doch bedeutet das jetzt, dass PC-Gaming am Ende doch wieder bezahlbar wird? Ganz so früh solltet ihr euch noch nicht freuen, denn sofort könnt ihr die Technik nicht nutzen.

