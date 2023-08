Neue Action-Serie auf Netflix könnt ihr an einem Wochenende schauen, ist aktuell auf Platz 1 in Deutschland

Auf Netflix könnt ihr seit dem 24. August eine neue Kurzserie sehen, die viel Action verspricht und aktuell Platz 1 in Deutschland ist.

Was ist das für eine Serie? “Who is Erin Carter?” ist eine neue Action-Serie von Jack Lothian, die seit dem 24. August auf Netflix verfügbar ist.

Aktuell belegt „Who is Erin Carter?“ Platz 1 von Netflix internen Charts „Top-10-Serien in Deutschland“ und setzt sich dabei gegen die neusten Staffeln von „Ragnarök“ und „The Blacklist“ sowie die Dokumentarserie „Johnny Depp gegen Amber Heard“ durch (Stand 30. August 2023).

Außerdem könnt ihr „Who is Erin Carter“ innerhalb von wenigen Tagen, beispielsweise an einem freien Wochenende, schauen, da es sich um eine Kurzserie mit nur 7 Episoden handelt. Eine Folge geht dabei zwischen 44 und 54 Minuten.

Worum geht es in der Serie? In “Who is Erin Carter?” geht es um eine Frau namens Erin Carter, die mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter in Barcelona lebt und als Lehrerin arbeitet. Eines Tages gerät sie zusammen mit ihrer Tochter in einen Raubüberfall auf einen Supermarkt.

Um ihre Tochter vor einem der bewaffneten Räuber zu schützen, geht Erin in den Angriff über. Es löst sich ein Schuss und der Verbrecher erleidet eine schwere Verletzung, ist sich jedoch sicher, die „wahre Identität“ Erin Carters erkannt zu haben. Kurz darauf stirbt er im Krankenhaus.

Das Leben von Erin Carter gerät immer stärker aus den Fugen und das Umfeld der Frau beginnt ihr zu misstrauen und hinterfragt, wer sie eigentlich ist. Carter selbst muss derweil ihre Familie vor neuen Bedrohungen beschützen.

Viel Lob in den sozialen Netzwerken

Wie kommt die Serie an? Durchaus gut. Auf Twitter/ X.com gibt es einige Nutzer, die lobende Worte für die Kurzserie von Jack Lothian finden.

RekomenByAsrul: „Es begann mit albernem und trockenem britischen Humor. Gerade als man dachte, man wüsste, worauf die Handlung hinausläuft, wird man mit Kill Bill-Vibes von harter Action und Gewalt konfrontiert (via Twitter).“

SennottDeirdre: „Konnte nicht aufhören zu schauen. Einfach sehr gut gemacht von Anfang bis Ende. Perfektes Ende der Sommerserie. Die weiblichen Charaktere sind einfach klasse. Die Witze zwischen den Actionsequenzen sind unbezahlbar. Wunderbarer Kameramann (via Twitter).“

Georgeviews: „Absolut fantastisch. Es war rasant und verworren – viele verrückte, unrealistische Kämpfe – aber das Anschauen lohnt sich (via Twitter)!“

katyjon: „Ich liebte ‘Wer ist Erin Carter’ auf Netflix. Hab sie in 2 Nächten geschaut (via Twitter).“

socraticpunch: „Habe bisher 4 Folgen gesehen, wirklich intelligent geschrieben, gut gefilmt und großartig besetzt. Gut gemacht! Vielen Dank für die gute Unterhaltung. Sehr empfehlenswert, diese Serie (via Twitter).“

“Who is Erin Carter?” kann anscheinend vor allem mit Kampfsequenzen und Action überzeugen und eignet sich aufgrund der Kürze perfekt, um sie in wenigen Tagen schauen.

