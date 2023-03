Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, was ihr bei Coreborn: Nations of the Ultracore erwarten dürft.

Was sagt Eistuete selbst zu den Vorwürfen? Noch am selben Abend veröffentlichte der Streamer einen Tweet zu den Vorwürfen. Darin bat er sich Bedenkzeit aus, um angemessen reagieren zu können. Er stritt die Vorwürfe jedoch nicht ab.

Wie weit genau der Streamer in die App involviert war, ist unklar. Er selbst soll Gelartio als “seine App” bezeichnet haben. Einer der Entwickler erklärt auf Twitter , man sei unabhängig von Eistuete, er sei zwar am kreativen Prozess, jedoch nicht an der Entwicklung beteiligt gewesen:

Er vermarktete sich selbst als Wohlfühl-Streamer. Auf seinem Twitch-Kanal wurden Zuschauer mit “Willkommen in deinem Safespace” begrüßt. Auf Twitch hat der Streamer 9.700 Follower und erreichte im Schnitt zwischen 200 und 300 Zuschauer (via sullygnome ).

Zudem soll Eistuete Streamerinnen Versprechungen gemacht haben. So soll er Angebote gemacht haben, Kontakte zu knüpfen, um die Reichweite der Frauen zu erhöhen (via Twitter ).

Wie lief das ab? Wie Paarzival berichtet, soll Eistuete dabei immer wieder nach demselben Schema vorgegangen sein: In privaten Nachrichten schrieb er Streamerinnen an und verwendete vertrauliche oder unangenehme Kosenamen wie “Mommy”.

Was sind das für Vorwürfe? Am 8. März veröffentlichte der deutsche Streamer Philipp “Paarzival” einen Post zu seinem Twitch-Kollegen Nik alias Eistuete. Dieser soll vor allem Streamerinnen gegenüber wiederholt unangebracht aufgetreten sein.

