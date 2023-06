Sword Art Online: Trailer zum neuen Spiel zeigt düstere Spielwelt und intensive Action

Sword Art Online Last Recollection erscheint am 06.10.2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS und PC.

Passend zum 10. Jubiläum von Sword Art Online erscheint mit Last Recollection eine neue Geschichte des beliebten Franchise , welche die düstere Atmosphäre und intensive Action von „War of Underworld“ aufgreift.

Bandai Namco hat kürzlich einen neuen Trailer zu dem neuen Spiel Sword Art Online Last Recollection hochgeladen und bietet einen Einblick in die düstere Spielwelt, die Kämpfe und die Charakteranpassung.

In After Us erweckt ihr eine tote Welt wieder zum Leben, Zuschauer schwärmen: „Es sieht so wunderschön aus“

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Insert

You are going to send email to