Steam-Geheimtipp kommt in den Xbox Game Pass – Sieht aus wie Indiana Jones mit Multiplayer

„Phantom Abyss“ landet am 20. Oktober 2022 im Xbox Game Pass. Dort müsst ihr tödliche Tempel voller Fallen durchlaufen – und die Fehltritte eurer Mitspieler nutzen.

Was ist das für ein Spiel? Hinter „Phantom Abyss“ stehen der Entwickler Team WIBY und Devolver Digital als Publisher. Es startete am 22. Juni 2021 auf Steam und befindet sich seitdem im Early Access.

Das 1.0-Update auf Steam, also der offizielle Start, ist laut Roadmap derzeit noch für 2022 angekündigt. Nun landet das Spiel aber schonmal auf der Xbox Series X|S und auch im Xbox Game Pass – ab dem 20. Oktober. Das kündigte Devolver Digital in einem neuen Trailer an.

Worum geht es? Phantom Abyss erinnert an eine Art Indiana-Jones-Spiel, in dem ihr als Tempel-Forscher tödliche Fallen überstehen und knackige Rätsel lösen müsst, um heilige Relikte aus den Tiefen des Tempels zu entwenden.

Es kommt dabei auf euer Geschick an, wie ihr Stacheln, Flammen und alle möglichen anderen Hindernisse in den prozedural generierten Tempeln übersteht.

Je tiefer ihr in die Tempel vordringt, desto schwieriger werden sie – allerdings könnt ihr auch Upgrades bekommen, die euch mehr Fähigkeiten geben. Zudem könnt ihr unterschiedliche Peitschen nutzen, etwa zum Schwingen. Wichtig: Ihr könnt jeden Tempel nur einmal versuchen.

Sterben Spieler, ist der Versuch dahin und man muss einen anderen Tempel ansteuern. Doch der Tod ist wichtig für das Spiel – denn hier kommt der „asynchrone Multiplayer“ zum Tragen.

So spielt man „zusammen“: Die Runs verstorbener Spieler bleiben in Form eines „Phantoms“ im Tempel erhalten, das Spieler sehen können, die sich neu am Tempel versuchen.

So kann man genau verfolgen, wo Fallen lauern oder Schwierigkeiten liegen – zumindest, bis zu dem Ort, wo der Phantom-Spieler draufgegangen ist. Außerdem könnt ihr die Peitschen verstorbener Spieler einsammeln, die euch neue Fähigkeiten geben können.

Diese Geister sollen nach dem Start auf der Xbox durch Crossplay auch plattformübergreifend zu sehen sein. Die Tempel-Runs erinnern an einen ähnlichen Titel, den die Macher von Dead by Daylight kürzlich vorgestellt haben:

Macher von Dead by Daylight bringen das nächste brutale Koop-Spiel – Mischt Doom mit Mario Maker

Wie läuft Phantom Abyss auf Steam?

So ist die Situation auf Steam: Phantom Abyss befindet sich noch immer im Early Access und ist aktuell wohl als „Geheimtipp“ zu bezeichnen: Es wird als „sehr positiv“ bewertet, mit 87 % positiven Rezensionen bei bisher 1.671 Bewertungen.

Gelobt werden:

Das Design der Tempel

Das schnelle und flüssige Movement in dem Spiel

Generell wird das Gameplay als spaßig bezeichnet

Den Challenge-Charakter der einzelnen Tempel

Doch es gibt auch Kritik. Zum einen könne das Spiel sehr schwer sein, vor allem für Neueinsteiger, und zum anderen braucht man nicht auf viel Story hoffen – das Gameplay ist wohl der springende Punkt im Spiel. Doch dazu gibt es noch ein anderes Problem: Die aktuell verschwindend geringe Spieler-Basis.

Als das Spiel im Juni 2021 startete, lag der Peak des Spiels bei 1.584 gleichzeitigen Spielern, sank danach aber sehr stark ab. Im Juli ’21 waren es noch 206 Spieler im Mittel bei 651 im Peak, danach sind die Spielerzahlen aber sogar nur noch zweistellig. Im September 2022 lagen der Durchschnitt bei 10,8 und der Peak bei 36 Spielern.

Zwar spielt man so einen Durchlauf allein, doch Phantome anderer Spieler nehmen einen wichtigen Part ein. Das ist problematisch, wenn nur wenige Tempel-Läufer unterwegs sind.

Zu hoffen bleibt, dass der Game-Pass-Release mit der Crossplay-Komponente hier vielleicht nachhelfen kann. Außerdem könnte auch der „vollständige“ Release des Spiels nochmal für Interesse sorgen – denn das 1.0-Update soll neuen Content in Form von Peitschen, Relikten, Fallen und das Ende der Story ins Spiel bringen.

Publisher Devolver Digital hat übrigens noch mehr ungewöhnliche Spiele auf dem Plan. 2022 soll beispielsweise auch „Wizard with a Gun“ erscheinen.