Neues Spiel auf Steam bekommt nur 7 % positive Reviews, ist größtenteils negativ: „Ist das ein Prank?“

Zu Halloween geschehen in Dead by Daylight seltsame Dinge. Klopapier-Skins, neuer Content und ein kostenloses Wochenende.

Wie sehen die Spielerzahlen aus? Direkt am Release-Tag spielten im Peak 1.343 Spieler gleichzeitig auf Steam. Nur 24 Stunden später lag der Peak bloß noch bei 265. Am 9. Oktober haben sich bisher nur 121 Spieler gleichzeitig angemeldet.

Der Nutzer Voltan kritisiert zudem, dass „50 % der Inhalte aus Teil 2 fehlen“ und sich alles „einfach leer“ anfühle. CYKAbIYAT fragt in seiner Review, ob das Spiel ein „Prank“ sei. Insgesamt fehle es vor allem an Tiefe, was wiederum als Kernfeature für das Spiel beworben wurde.

Was ist das Problem? Der Start auf Steam verlief alles andere als gut. Spieler bemängeln technische und inhaltliche Probleme. Viele zeigen sich enttäuscht, weil ihre Erwartungen an die Spielreihe nicht im Ansatz erfüllt wurden.

Am 7. Oktober erschien die Simulation SuperPower 3 auf Steam. Das neue Spiel von GolemLabs (Die Gilde 3) kommt dort jedoch nicht gut an. Die bisherigen 679 Reviews fallen zu 93 % negativ aus. Die Liste der Probleme ist ziemlich lang.

Insert

You are going to send email to