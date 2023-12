Vor 10 Jahren verschwanden Bitcoins für 450 Mio. € – Jetzt erhalten Nutzer ihr Geld zurück, doch der Wert hat sich vervielfacht

Auch wenn sich die Nutzer nun über ihre Auszahlung freuen dürften, ist es nur ein verhältnismäßig kleiner Teil von dem, was sie unter besseren Bedingungen heute haben könnten. Dennoch hätten einige nach so langer Zeit wohl gar nicht mehr damit gerechnet, überhaupt noch etwas zu bekommen.

Was ist die aktuelle Entwicklung? Am 26. Dezember 2023 meldeten sich erste Nutzer in den sozialen Netzwerken, sie hätten ihr Geld von Mt. Gox zurückerhalten. Dazu teilten sie Screenshots von eingehenden Zahlungen. Einige Nutzer sollen ihr Geld sogar gleich zweimal erhalten haben (via Reddit ).

